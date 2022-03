Al estilo Jennifer Lopez, Karol G debutará como actriz en Netflix

Karol G nuevamente está en boca de todos y esta vez no es por su música sino por que debutará como actriz. Será en la serie Griselda que tiene como protagonista a Sofía Vergara y que se podrá ver por el gigante del streaming, Netflix. Este proyecto está basado en la vida de la narcotraficante, Griselda Blanco, que es conocida popularmente como La Viuda Negra o La Madrina de la Cocaína.

Uno de los datos confirmados hasta el momento es que la cantante colombiana de pelos azules interpretará a Carla, una de las mujeres que trabaja para la protagonista transportando droga. En una entrevista para Billboard, Karol G, afirmó: "Me abrió totalmente los ojos a una perspectiva diferente. Cuando no eres actriz, tu objetivo es hacer las cosas bien para que sean creíbles. Pero al actuar, realmente te metes dentro de un personaje y te olvidas de lo que la gente quiere. Me ha ayudado en mi carrera como artista y en mi desarrollo sobre el escenario".

Sin dudas este 2022 será a todo ritmo para la intérprete de la canción "Tusa" ya que paralelamente a la grabación de estos capítulos realizará una gira por diversos países de América Latina. La primera presentación de este tour, será el 26 de este mes en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Mientras que luego visitará Chile, Argentina, Ecuador, Perú, México, Honduras, Costa Rica, Panamá y, finalmente, El Salvador, el 11 de junio.

Con este nuevo proyecto, Karol G, se suma a las cantantes que triunfaron en la actuación. Jennifer Lopez, Thalía, Selena Gomez, son algunas de las artistas que han tenido un éxito rotundo tanto en la música como en el cine. Actualmente Karol G es una de las cantantes más representativas del género urbano ya que lidera diversas listas en las plataformas de música digital.

Este éxito que posee se ve reflejado en los premios y un claro ejemplo de ello son las tres estatuillas que consiguió en los Premios Lo Nuestro 2022. Allí, la colombiana de pelos azules resultó ganadora en la categorías, Artista Femenino Del Año, Canción Del Año Urbana y Canción del Año General, con su sencillo "Bichota".