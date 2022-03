¿Eiza González conquistó a Maluma? Qué tan cierta es esta versión

La vida sentimental de Eiza González, cada tanto, pasa ser el centro de atención. Incluso, cuando comparte alguna fotografía en sus redes, sacude con su belleza. Hace tiempo, fue relacionada con el cantante Maluma, con quien acudió a la inauguración de un antro en Los Ángeles, California. ¿lo conquistó realmente?

Una amiga de Maluma fue quien comentó a una publicación mexicana: “Se están conociendo. Fue Eiza quien se acercó a él, porque le encanta como artista y físicamente. Ella empezó a seguirlo en sus redes sociales este año y a darse a notar comentando sus fotos. Él ni cuenta se había dado, pero después vio de quién se trataba y le respondía”.

La verdad: ¿Maluma conquistó a Eiza González?

La joven actriz y cantante mexicana de 32 años, conocida principalmente por sus papeles como Lola Valente, Clara Molina y Nikki Brizz siempre está en la mirada de todo lo que hace. De hecho, muchos han comentado lo curioso que fue que saliera con un ex de Belinda, ya que en el pasado fue relacionada con el futbolista Giovani Dos Santos. Sin embargo, ese romance nunca se confirmó realmente, además del noviazgo que “supuestamente” sostuvo con el empresario Pepe Díaz.

Sin embargo, fue una amiga de Maluma quien declaró a un medio mexicano que la relación entre Eiza González y el cantante no llegaría nunca a formalizarse: “Ella está muy ilusionada. Maluma le encanta porque es muy sexy, cariñoso, detallista, guapo, joven y ella cree que pueden tener una relación estable. Pero Maluma no sabe lo que quiere, a él le gustaría más disfrutar de la vida, de todo lo que le está pasando y no comprometerse al 100 con alguien”.

Ambos artistas se mostraron muy felices durante el evento organizado por Anna Wintour y a partir de allí comenzaron los rumores de una nueva conquista de Maluma.

La verdad, es que todo quedó en la fantasía y simple ilusión de la actriz. Nunca llegaron a tener una relación formal. Aunque a muchos les gustaría que este rumor fuera verdad y ver a Eiza González y Maluma juntos, no fue así.

Eiza González hoy, lejos de Maluma

La actriz mexicana cada tanto se presenta en eventos donde se relaciona con muchos artistas del medio. Hace unos días no más, se presentó con una blusa de escote halter que terminó siendo toda una sensación para las redes sociales.

Es inevitable destacar que Eiza González es una de las mujeres mexicanas más influyentes en la actualidad. No solo por su talento sino por su belleza, es que se convirtió en una de las exponentes latinas en Hollywood. Actualmente, también es un claro ejemplo de moda y tendencias para sus fans y la industria.

En esta última ocasión, la actriz se mostró vestida para lo que será la nueva temporada de primavera 2022 y revolucionó las redes. Su última pareja con Paul Rabil, parecía que iba a ser la definitiva. Pero después de unos meses, han terminado su relación. Aparentemente terminaron en buenos términos, por lo que ahora la actriz mexicana vuelve a ser parte del círculo de las “solteras más codiciadas” de Hollywood.

Lejos de Maluma ¿Crees realmente que estará soltera?