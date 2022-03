Qué pasaría en la familia de Ángela Aguilar si ella decidiera ser mamá

Hasta ahora, Pepe Aguilar se sigue dando el lujo de decir que dos de sus cuatro hijos siguen los mismos pasos que él, en cuanto a su carrera en la música mexicana. Son, precisamente, Leonardo y Ángela Aguilar quienes están enfocados en seguir avanzando y, para ello, no debería existir nada que los distraiga.

Sin embargo, ante la pregunta que le hicieron a Pepe sobre si le gustaría convertirse en abuelo en un tiempo no muy lejano, si es que Ángela decidiera ser mamá, mira lo que respondió.

Fue en una reciente entrevista, que Pepe Aguilar tuvo una inesperada reacción cuando le preguntaron si le gustaría que alguno de sus hijos lo convierta en abuelo en un futuro no muy lejano. “Que la boca se te haga chicharrón, en este momento no sé ni que es esa palabra”, fue lo primero que salió de la boca del cantautor.

Como era de esperarse, su respuesta fue negativa y muy peculiar. Aunque causó risas, en el mismo modo, dejó en claro que esas cosas simplemente sabe que, en algún momento, sucederán.

Asimismo, agregó que será una decisión netamente de sus hijos y el tendrá que respetarla cuando llegue ese momento. No obstante, si Ángela decidiera ser mamá pronto, precisó que, si es por él, preferiría que siga adelante con su carrera artística, ya que considera que aún es muy joven y le queda mucho por delante.

En la misma línea, añadió: “Lo que va a suceder, sucederá. Entonces, en el momento que ellos quieran dar ese paso no me van a preguntar, ni el novio ni la novia me va a decir”. De esa manera, dejó en claro que prefiere no estar adelantándose a algo que no aún no existe.

Ángela Aguilar, ¿querrá ser mamá?

Es una de las jóvenes cantantes más queridas del regional mexicano. Ángela Aguilar, a sus 18 años, ya ha posicionado su carrera como pocas a tan corta edad. Por ello, cuando se escuchó resonar la palabra "bebé", ha causado una gran sorpresa para sus fans.

Sin embargo, por más que, en un futuro, a la joven le gustaría enamorarse y algún día convertirse en mamá, por ahora solo presumió en las redes sociales contando de qué se trata “su bebé”. Fue la presentación de "El Caralinda", bautizado por su abuela.

El nuevo potrillo de color café y su cara completamente blanca recibió su nombre a través de la actriz y madre del cantante Pepe Aguilar. Inmediatamente, Ángela Aguilar publicó una foto de él en Instagram y sus fans se quedaron más calmados, entendiendo a quién se refería y la felicitaron por su nuevo bebé y, a la vez, le desearon que continúe con el éxito en su carrera.

¿Quién de todos los hijos crees que será el primero en convertir en abuelo a Pepe Aguilar?