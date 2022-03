El verdadero nombre de Karol G y su relación con sus hermanas

La cantante Karol G tiene tres hermanas y la relación con cada una de ellas no es igual. Solo dos son de padre y madre, con las que se lleva fenomenal y, con su medio hermana, de parte de padre, está muy distanciada. Veamos los motivos.

El verdadero nombre de Karol G

La cantante y compositora colombiana, de 31 años, es conocida artísticamente como Karol G, pero su verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro. Nació 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Siempre fue muy unida a su familia, pero la vida la fue llevando a distanciarse de algunos de los integrantes.

No hay dudas de que es una de las cantantes de reggaetón más famosas de la actualidad y, para llegar a la cima y al éxito en la que se encuentra, ha peleado mucho. A su lado, siempre ha estado su familia. Tanto sus hermanas, Verónica y Jessica, como sus padres, Guillermo Giraldo y Martha Navarro, la han acompañado en todo su crecimiento.

Por su parte, el padre es la persona que siempre la ha asesorado en su carrera desde que dio su gran salto a la fama a los 15 años. Incluso, era su representante. En las redes sociales, siempre se la ha visto rodeada de alguno de todos ellos, pero mucho más con Papá G, como le dicen sus fans.

En numerosas entrevistas, la cantante ha contado que toda su familia siempre es un apoyo fundamental en su vida. Sin embargo, en lo que respecta a sus hermanas, no con todas tiene la misma relación.

Karol G y la relación con sus hermanas

Por su parte, con Jessica, sí que es muy fan de compartir imágenes de la infancia mientras la pasaban bien juntas. De la misma manera sucede con Verónica. De hecho, siempre dice que son sus grandes apoyos. Con frecuencia, las tres hermanas siempre se dejan comentarios cargados de cariño. Aunque, no sucede lo mismo con su medio hermana por parte de su padre. Se llama Katherin y es con la que no tiene relación.

Aunque en el pasado sí estuvieron más unidas, con Katherin Giraldo hace años que no se hablan. Cabe recordar que la joven es fruto de una relación que su papá tuvo con otra mujer fuera del matrimonio y por ello, es su medio hermana. En su Instagram, Katherin se define como estilista y modelo. Muchas veces se ha pronunciado, tanto en las redes sociales como en distintas entrevistas, que casi no tiene relación con su familia.

La propia joven explicó el motivo por el que hace años no se habla ni con Papá G ni con Karol G. Al parecer, cuando su madre murió y ella era muy joven, comenzó a comportarse de una forma que a Guillermo Giraldo no le gustaba ni aprobaba. Sin embargo, destacó que, antes de ese momento, estaba muy unida a ellos: "Fue una relación hermosa, fue un papá siempre presente, dedicado, amoroso, responsable [...] Todo fue maravilloso en la época de mi niñez y mi adolescencia".

Lo mismo le sucedía con sus hermanas, aunque declaró que fueron ellas quienes se separaron. No obstante, después de haber pasado mucho tiempo, quiere recuperar la relación y aclaró que sus ganas no responden a ningún tipo de interés económico:

"Yo tengo mis emprendimientos, mi empresa, lo económico no va al caso. Mi único interés es recuperar ese vínculo, jamás me he ganado un peso por ser la hermanita de Karol G".

En la misma línea, también ha explicado, en su Instagram, que no tiene ningún rencor hacia su familia: "Yo no tengo odio ni rencor en mi corazón. En la vida hay exnovios y hay exesposo, pero no hay exfamilias, ni exhermanas, ni expapás". De momento, así está la relación entre ellas.

¿Tú crees que Karol G y sus otras hermanas la volverán a aceptar?