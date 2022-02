Las atrapantes películas que son un éxito en Netflix y buscarán un Premio Oscar

En este comienzo de año el gigante de la plataforma de series y películas, Netflix, ha salido con todo para seguir liderando el mercado de streaming. Es que desde finales del 2021 ha comenzado a lanzar un seguidilla de éxitos que son uno mejor que el otro. Es por ello que en este periodo de vacaciones viene ideal como plan para pasar el tiempo.

En esta última semana el mercado mexicano de Netflix ha tenido variaciones que demuestran la calidad de los films que tiene la plataforma digital. Recordemos que hace algunas semanas atrás, la mencionada página de series y películas lanzó "No mires al cielo" que desde que apareció ya se posiciona como una de las candidatas a ganar varios premios Oscar.

Recientemente se conocieron las películas nominadas a los para la 94 edición de los Premios de la Academia que se entregarán el próximo 27 de marzo. En la categoría Mejor Película las nominadas son: Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. De esas el gigante del streaming cuenta con dos nominaciones. Estas son las dos films que buscarán ser la mejor del año.

Don't Look Up

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet y Meryl Strep son parte de un gran elenco que tiene como una trama cómica que se enfoca en un cometa que se dirige a la Tierra y que podría significar el fin de la vida humana. Es por ello que humor negro y el talento de estos actores y actriz son la mezcla perfecta para que sea una de las candidatas a quedarse con varias estatuillas.

The Power of the Dog

Otra de las pelis que se posiciona como las favoritas a quedarse con un Oscar es "El poder del perro" que está basada una novela que lleva el mismo nombre y cuenta la historia de un ranchero que intenta hacerle la vida imposible a sus nuevos familiares, que son llevados a su casa por su hermano y que constan de su esposa y su hijo. Y es que el personaje se vio desplazado a su arribo. No obstante, a lo largo de la trama halla un puro sentimiento.