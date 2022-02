Úrsula Corberó demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas de España

El éxito rotundo de La Casa de Papel ha hecho que Úrsula Corberó crezca laboralmente e incluso pegue el salto a Hollywood. La española es una de las revelaciones del momento y ya se gano a un público a lo ancho y largo del mundo.

Úrsula llega con la resaca de haber debutado en el show de Jimmy Fallon, uno de los late night más famosos de la televisión estadounidense, hace menos de 48 horas. Con su desparpajo y un inglés perfecto, ha logrado meterse a todo el mundo, literalmente, en el bolsillo. Hasta a Madonna, a pesar de que esto es una vieja historia.

Úrsula Corberó posando. Fuente: Instagram @ursulolita

Presente en la entrevista con Fallon, Úrsula desvelo´ como conoció´ a la reina del pop en un avión y esta se declaró´ fan de La casa de Papel y de Tokio, a quien encarno durante las cinco temporadas en la serie de Netflix. "Ha sido un subidón. No me esperaba que un programa que no se emite en la televisión española tuviese tanta repercusión".

Úrsula tiene el optimismo en su esencia, y lo cierto es que la joven tiene motivos para estar feliz. Gracias a La casa de papel, y su brillante interpretación de villana atracadora, se ha convertido en una estrella global. Así, sus redes sociales han explotado.

Úrsula Corberó posando. Fuente: Instagram @ursulolita

La última publicación en Instagram de Corberó muestran que le bastan un par de horas para convertir un posteo en tendencia. Con un millón 508 mil likes, las fotos de la actriz que fueron subidas en blanco y negro con ropa holgada y maquillaje, crearon una nueva moda. Además con sus poses logró que el buzón de comentarios no la deje tranquila con tantos elogios.