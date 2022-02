Estricto ritual: Ángela Aguilar reveló lo que hace antes de comenzar un show

A sus 18 años, la mexicana, Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la música latina y principalmente del país azteca. Esto se debe principalmente a que posee una voz que a diario suma más seguidores en todo el continente. Por su parte, la joven cantante se hizo conocida a nivel mundial cuando interpretó la canción "La llorona" en los premios Grammy Latinos del año 2018.

En ese mismo año lanzó su primer álbum de estudio que tuvo una gran aclamación por la crítica, ya que este lanzamiento tuvo un éxito inmediato. Fue tan bueno este disco que contó con nominaciones, una para los Premios Grammy y dos Premios Grammy Latinos. Esto la convirtió en una de las artistas más jóvenes en ser nominadas para ambos galardones.

La hija de Pepe Aguilar lanzó el tema musical "Dime cómo quieres" junto el cantante Christian Nodal. Fue tan grande el éxito de esa canción que debido a ello fue la primera artista mexicana en entrar a la lista Global 200 de Billboard. Además de ser su primera canción número 1 en México.

Asimismo, recientemente, la talentosa morocha, una vez más confirmó que es una las nuevas cantantes más importantes del presente año. Hace algunas horas compartió un posteo donde afirmó que recibió siete nominaciones para los Premio Lo Nuestro 2022. Por otra parte, la hermana de Leonardo Aguilar, dio una entrevista para la señal Telemundo donde reveló lo que hace antes de cada concierto.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes para poder estar bien vocalmente. Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que digo ‘ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar’. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto. Me encanta cambiarme de ropa y me encanta tener muchos vestidos. Son diferentes facetas en el show que me gusta tener, pero mis papás siempre me están arreando porque me dicen ‘Ángela, no te puedes cambiar ocho veces en el show", afirmó Ángela Aguilar.