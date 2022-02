Desde la playa, la ex de Maluma confirma por qué es una de las mujeres más hermosas

Natalia Barulich volvió a demostrar toda su belleza en las plataformas virtuales al colgar un nuevo contenido multimedia. Por su parte se ex pareja, Maluma fue mordido por uno de su doberman y compartió la experiencia en sus redes sociales.

“Pillen pues, les iba a contar qué fue lo que me pasó, la triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad” inició el cantante colombiano. ”Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar” cerró el intérprete de “Sobrio”

Hace unas horas, Natalia Barulich publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la bella morocha desplegando toda su belleza ante la cámara con la bella playa de Malibú de fondo. La bella norteamericana posó luciendo un jumpsuit de color chocolate que combinó con guantes largos. La oriunda de California complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Sunrises or sunsets?” una etiqueta, un emoji de atardecer y otro de corazón fue el sencillo y corto texto que eligió Natalia Barulich de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Natalia Barulich

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Maluma se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 93 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, quienes resaltaron su espléndida figura física y su look elegido.