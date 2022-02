La razón por la que Lucía Martin, la hija de Ricky Martin, no lo deja cantar

Lucía Martin no es muy fan de las canciones de su papá Ricky Martin. El cantante de 50 años ha contado en alguna ocasión que su hija lo frena cada vez que él intenta cantar.

Martin y su esposo, Jwan Yosef, que también son padres de tres hijos, Valentino, Matteo y Renn, nunca imaginaron que les podría llegar a pasar algo así. Incluso les resulta algo chistosa la postura de la pequeña frente al talento de su padre. "Ella ama a CoComelon", dice Martin sobre las amadas canciones infantiles. “Así que estoy cantando con ella y CoComelon, y ella dice: 'No, no, papá. No. Para. Para, para, para'. Y yo digo, 'Déjame cantar. Quiero cantar'. Y ella dice: 'No, no, papá. No, no'". “Entonces no me deja cantar”, lamenta. "Esto es un asunto serio. Ella no me deja cantar. No me deja cantar para nada".

Ese es solo un ejemplo de cómo Lucía Martin "dirige la casa", asegura el cantante puertorriqueño. "Tengo una niña que tiene dos papás y tres hermanos, tiene 2 años y lo sabe. Lo sabe, definitivamente", bromeó hace un tiempo, antes de su último cumpleaños. "Todavía no chasquea los dedos, pero está a punto de hacerlo".

Si bien a Lucía Martin no le gusta que su padre cante, sus hermanos mayores no tienen problemas con eso. De hecho, disfruta mucho acompañar a su padre durante sus giras. "Los grandes me dicen: 'Vamos, papá. ¿Cuándo saldremos de gira? Tenemos que hacerlo", contó. "Están ansiosos por hacerlo. Les encanta estar de gira. Comenzaron a hacer giras conmigo cuando tenían cuatro años. Y estamos de vuelta. Lo haremos. No puedo esperar", explicaron.

El cumpleaños número 3 de Lucía Martin

El 24 de diciembre es un día especial para la familia de Ricky Martin, coincidiendo con su cumpleaños y el de su hija Lucía Martin. Para celebrar la ocasión, Martin, de 50 años, y su esposo Jwan Yosef publicaron dulces fotos de su hija en Instagram.

"Hoy es una ALEGRÍA doble, mi marido más increíble @ricky_martin cumple 50 años y mi hija Lucía cumple 3", escribió Yosef, de 37 años, junto a algunas imágenes de Martín caminando en la playa con la pequeña, así como un adorable video de Lucía corriendo. a los brazos de Martín.

Yosef, un pintor y artista sueco-sirio, luego rindió homenaje a su esposo: "Has sido un rayo de luz durante las últimas 5 décadas y te esperan otros 50 años llenos de LUZ", escribió. "Te amo por siempre y para siempre hayati".

Seguramente ya con tres años de edad Lucía Martin comience a hacer más payasadas y a sorprender a sus padres con su manera de actuar