Por qué se separaron Thalía y Fernando Colunga

Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace varios meses está celebrando sus 30 años de carrera. En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial.

Asimismo la intérprete de la canción "No me acuerdo" tuvo un año pasado repleto de trabajo ya que no solo la rompió en el género musical sino también a nivel empresarial. Ya que al tener tanta popularidad en la web, la bella actriz se convirtió en una influencer con todas las letras. Además en los mismos aprovechó de esta gran fama para promocionar diversos productos de las marcas más importantes del cuidado del cuerpo.

Sin embargo en esta nota hablaremos de una de las separaciones más importantes en el mundo de las telenovelas latinas. Estamos hablando cuando terminaron su relación la mexicana Thalía con Fernando Colunga en pleno éxito de "María la del barrio". Sobre esta ruptura hubo muchas versiones pero hay una que comentó el famoso actor que sorprendió a todos.

En el programa de la conductora Cristina Saralegui, Fernando Colunga tuvo una charla televisiva donde habló de su separación con la cantante y actriz Thalía. Sobre ello el actor insinuó que "si tal vez la madre de Thalía hubiese sabido del éxito, la fama y el dinero que yo tendría, el romance hubiera continuado". Con esto dio a entender de que Yolanda Miranda Mangue, madre de la intérprete de la canción "Amor a la mexicana", es una persona interesada y que ejerce una clara manipulación en la vida de su hija.

Cambiando de tema, hace algunas horas atrás, la brillante artista azteca, se llevó las miradas de todos sus seguidores al compartir una serie de fotos y videos en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. Esta es una feliz noticia para sus millones de seguidores ya una vez más está nominada para los Premio Lo Nuestro 2022. En la categoría Mejor álbum del año pop por "DesAMORfosis".