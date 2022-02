A la orilla del mar, Cami Gallardo enamoró a todos

Camila Gallardo, la cantante oriunda de Chile y conocida como Cami, estuvo muy activa en sus historias de Instagram, respondiendo algunas preguntas que le dejaron sus seguidores sobre su música. La artista nacional ya anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, y recientemente dio inicio a su gira Camino al Caos, que la tendrá en su país como en Argentina con sus mejores éxitos.

Uno de los temas que Cami respondió en Instagram fue sobre sus cábalas o rituales para hacer música. La artista dubitativa respondió “no sé si tengo un ritual, pero cuando estoy muy bloqueada me sirve conversar, hablar de lo que estoy escribiendo o lo que me está pasando. Ahí van saliendo frases y me voy soltando.

Cami Gallardo posando. Fuente: Instagram

Siguiendo en esta sintonía, Cami Gallardo confeso que es lo que más disfruta de su profesión: “Me parece fascinante la interpretación, y cómo los artistas podemos conectar con estados emocionales, canalizarlos, luego traducirlos y transformarlos para que otros se sientan identificados y conectados con nosotros”.

Además de contestar preguntas, Gallardo utiliza su cuenta de Instagram para mostrarse siendo bella y dejar claro lo hermosa que es. En su última publicación, sale posando con el mar de fondo y el viento que le acaricia el rostro. Así también, hay imágenes y videos en donde se muestra con otras poses y haciendo otras actividades.

Los miles de seguidores de Cami Gallardo la llenaron de elogios y se sorprendieron con su físico tan bien cuidado. La misma casilla de comentarios en las que a veces responde dudas, fue el lugar para que quede asentado el cariño que le tienen y las buenas vibras que le desean para lo que se le viene por delante.