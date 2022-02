La canción que Juan Gabriel interpretó junto a Diego Verdaguer

Sin duda alguna, “Pídeme” es una de las mejores canciones que Diego Verdaguer compuso e interpretó. Se convirtió en un gran éxito con el que conquistó a todo su público. Pero cuando todos pensábamos que no podía mejorar fue que escuchamos la versión que realizó junto a Juan Gabriel y Amanda Miguel.

En el video se los puede ver a los tres artistas en un lugar muy acogedor, pareciera la casa de alguno de ellos. El sonido del fuego chispeante de fondo y la voz de “El divo de Juárez” entonando la hermosa letra mientras que Amanda Miguel lo acompaña con el teclado y Diego Verdaguer con la guitarra.

“Pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar. Que baje a lo profundo de las aguas de la mar. Pídeme mi vida, pero no me pidas que te deje yo de amar”, son tan solo algunas de las estrofas que repiten una y otra vez hasta lograr que se escuchen como lo desean.

Uno de los momentos más emocionantes de todo el clip es ya llegando al final, cuando Juan Gabriel y Amanda Miguel cantan a dúo mientras que Diego Verdaguer los acompaña.

El tema que escribieron juntos Juan Gabriel y Diego Verdaguer

Juan Gabriel y Diego Verdaguer eran mucho más que artistas que compartían la misma profesión, eran amigos y compañeros que se apoyaron en todos los momentos de su vida, tanto en los buenos como en los malos. Incluso disfrutaron de vacaciones y momentos en familia juntos. Es por todo esto que no nos resulta sorprendente saber que escribieron un hermoso tema en conjunto.

“El sol ya salió” es el título de la canción que coescribieron juntos y que Diego Verdaguer decidió compartir con el público el año pasado, cuando se cumplieron cinco años del fallecimiento del intérprete de “Querida”.

“Yo tenía una computadora, agarré mi guitarra y empecé a tocar, Alberto -Juan Gabriel- estaba ahí y yo dije ‘el sol ya salió’, él siguió cantando y ahí empezamos, fue un momento. A él le gustó, agarró una papeleta, escribió unas palabras, pero yo lo grabé”, relató en ese momento Diego Verdaguer.

Se trata de una letra que intenta transmitir un mensaje esperanzador, de paz. Pensado para escuchar en esos momentos en los que se cree que no hay salida y que todo va de mal en peor. Dice así: “‘El sol ya salió’, nace un nuevo día, la tierra otra vez invita a la paz”.

El intérprete argentino quiso dejar en claro lo que buscaban al escribir este tema: “Cuando charlaba con Juan Gabriel él decía que nuestra obligación era decirlo cantando, tenemos que hacer algo como sociedad de músicos. ‘Hablemos de amor, cantemos canciones que hagan crecer los corazones'”.

Dos grandes artistas que dejaron un gran legado en el mundo de la música. Hicieron historia.

¿Conocías esta versión entre Diego Verdaguer y Juan Gabriel?