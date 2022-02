Dónde vive Ángela Aguilar en 2022

La exitosa y talentosa cantante Ángela Aguilar vive con su familia en una mansión muy lujosa y exclusiva en la zona de Calabasas, en Los Ángeles. Aunque la joven va y viene también a su rancho en México, por motivos laborales, este 2022 permanecerá más allí.

Ángela Aguilar pasará este 2022 en Los Ángeles

Al parecer, Ángela Aguilar pasará más tiempo viviendo en su mansión de Los Ángeles que en su querido rancho "El Soyate". Vale recordar que uno de sus proyectos más esperados para este año, es su participación con el DJ, Steve Aoki. Fue precisamente a fines de noviembre que, el reconocido DJ estadounidense-japonés, compartió una fotografía donde adelantaron, junto a Ángela y su padre Pepe Aguilar, el proyecto pendiente.

"FUENTE: Revista Fama"

“Pure magic. what we created together. Worth the/Magia pura: lo que creamos juntos. Vale la pena” escribió el DJ en su cuenta. Por su parte, la joven Ángela Aguilar también hizo lo suyo y enfatizó en sus stories de Instagram que se sentía muy ilusionada por tal proyecto: “Estoy super emocionada con la locura que acabamos de grabar/crear”, señaló.

De esa manera, dejó claro que este 2022, su lugar de residencia sería en gran parte en Los Ángeles y es que, además, se vienen otros proyectos más que requieren que se quede allí.

Con quién vive Ángela Aguilar

Cabe recordar que la cantante creció en Estados Unidos y actualmente vive con sus 2 hermanos y sus papás en su mansión. Ambos la acompañan siempre en sus prioridades y este 2022, su vida requiere que se quede allí. De la misma manera, lo hacen con sus hermanos, por ello se dividen las tareas. En California, Ángela estudia a la par de trabajar en su carrera musical y siempre, con el apoyo de su padre.

La familia vive en Hidden Hills, una zona muy conocida por ser exclusiva y residencial donde también viven otros famosos como Kim Kardashian, The Weeknd y Drake. La familia Aguilar siempre se mantiene unida y, en lo posible, buscan la manera de ir a su rancho con frecuencia, ya que es el lugar preferido de todos los integrantes.

¿Crees que este 2022, Ángela Aguilar se vaya a vivir sola?