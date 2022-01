Penélope Cruz contó quién es su mejor amiga en Hollywood y la única persona que la trató "muy bien"

Penélope Cruz se erige en una verdadera estrella, una de esas figuras que brillan en cada proyecto, que emanan un aura especial delante de la cámara y que todos los directores del mundo desean contratar. La española es sinónimo de éxito y todo se basa en su talento descomunal.

Claro que la ibérica se destaca en la siempre compleja industria de Hollywood, pero no siempre la tuvo sencilla, porque cruzar el océano desde su tierra natal a la meca del cine implicó esfuerzos, dificultades y miedos a todo lo que se vendría en su vida.

Tras destacarse en su país, principalmente bajo la tutela del prestigioso Pedro Almodovar, Penélope aceptó la aventura de lanzarse a Hollywood para probar sus capacidades y jugar en las grandes ligas. La década de los noventa ingresaba en su cierre cuando Cruz se sumergió de lleno en Estados Unidos.

Aterrizar en semejante desafío no era una situación tan sencilla, pero en esos días de incertidumbre, la española encontró un ángel, una persona que le abrió las puertas de su casa, una mujer que la cobijó y se puso a su disposición para ayudarla en esa adaptación.

La salvadora de Penélope fue Salma Hayek, nada más y nada menos. La mexicana entendió que la ibérica necesitaba una contención y se la brindó de todo corazón. “Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos personalmente, solo habíamos hablado por teléfono. Yo llegué con la propuesta de hacer una película, y solo iba a estar por dos meses. Pero la verdad es que no conocía nadie”, contó Cruz.

En cuanto al primer gran gesto de Salma, Penélope describió, en su entrevista con Ellen Degeneres: “Ella me fue a buscar al aeropuerto, y me dijo: ‘No te vas a ir a ningún hotel. Vas a venir a mi casa, porque los comienzos siempre son difíciles, y te vas a sentir muy sola’. Entonces sin dudarlo, ella me instaló en su hogar”.

La amistad brotó de inmediato, esa actitud tan increíble de la mexicana estimuló un vínculo indisoluble entre ellas. Y así definió la relación: “Por todo esto es que somos casi hermanas. Cuando me quedé en su casa, hasta terminé durmiendo en su habitación porque estaba muerta de miedo. Y de esa forma nos conocimos”.

Para no dejar dudas de lo que siente por Hayek, Penélope remarcó: “Fue algo maravilloso, que alguien a quien prácticamente no conocía, me dijera que quisiera o no, me iba a llevar a su casa. La amo profundamente. Y desde el primer día, ella siempre fue así conmigo”.