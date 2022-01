La hija de Marco Antonio Solís encandiló a todos con su belleza

Marco Antonio Solís, cantautor, compositor, actor y productor mexicano acaba de cumplir 63 años de edad el pasado 29 de diciembre. En su vida ha tenido dos matrimonios, de los cuales tuvo cuatro hijos. Además, ‘El Buki’ se mantiene en plena vigencia y tiene proyectos para el 2022.

Para el presente año, llevará adelante la gira ‘Una historia cantada’, la que realizó junto a su antiguo grupo Los Bukis, donde recaudaron más de 5 millones de dólares por show. Debido a los shows que brindaron en Estados Unidos, se ubicaron en la segunda posición de las 20 giras más lucrativas a nivel mundial. Además de seguir presentándose con su banda, Solís seguirá creando nuevas canciones románticas.

En el año 1993, Marco Antonio Solís contrajo matrimonio con Cristy Solís y el pasado 17 de diciembre cumplieron 28 años de matrimonio y son padres de Alison y Marla, dos jóvenes que siguen el camino artístico de sus padres. Para conmemorar el aniversario, decidieron hacer un romántico y apasionado viaje.

Para la conmemoración de su cumpleaños, Beatríz Solís, la hija más grande del autor de ‘Si no te hubieras ido’, le dedicó un emocionante mensaje. “Eres el hombre que me hizo respirar, el que me dio la vida y al que más amo día a día. Eres el que siempre me ha enseñado a ser más fuerte”. Para finalizar con el tierno mensaje, Beatríz escribió: “Feliz cumpleaños querido papá, te amo”. El posteo de la hija superó los 9 mil likes.

Fuente: Instagram Beatriz Solís

Hablando de su hija, Beatriz posee una belleza inigualable y en su cuenta de Instagram se robó todas las miradas al subir una foto con sensual vestido verde y escotado. Para acompañar la foto, publicó un mensaje deseando un feliz 2022, el cual tuvo mucha interacción con sus seguidores, los cuales se vieron encandilados por su belleza.