Edy Smol, destacado personaje del espectáculo en México y reconocido como el gurú de la moda, gracias a su programa "Cuídate de la Cámara" habló acerca de las especulaciones que se vienen haciendo sobre su salud.

Cabe destacar que se lo ha visto compartiendo recomendaciones de moda y estilo, siempre acompañado de famosos a quienes entrevista y comparte sus tips de lo que es el buen vestir.

Edy Smol, un luchador de la vida

A sus 40 años, Édgar Smolensky ha sabido crear su propia marca, pero, sobre todo, a sabido imponer su propio estilo. Además de ser conductor, se ha destacado como un exitoso empresario. De hecho, es el director comercial de compras de una marca que se encuentra directamente ligada al magnate Carlos Slim.

Pero bien, lo que ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos fue su imagen. Acostumbrados a verlo rellenito o mucho más robusto, todos comenzaron a especular sobre su estado de salud, si estaba enfermo y de qué.

FUENTE: Debate

Así está hoy la salud de Edy Smol

Smol siempre es muy carismático, sin embargo, actualmente se lo ve muy bajo de peso. Por ello es que, el mismo conductor y experto en moda, siempre fue cuestionado sobre su salud y esto es lo que ha salido a declarar.

“Me siento sano y feliz” aseguró Edy Smol. Ya convertido en todo un fenómeno de televisión y de las redes sociales, el famoso artista ha creado, en torno a sí mismo, un nuevo y excéntrico personaje que ahora acapara mucho más la atención y los reflectores en donde se presente.

Sin embargo, cabe recordar que Edy Smol no siempre tuvo esta nueva apariencia con la que se ve actualmente. Esa es la razón por la cual se ha especulado mucho sobre su salud, al punto de ser cuestionado acerca de si sufre una enfermedad como es la bulimia o anorexia.

FUENTE: TVNotas

Durante una exclusiva entrevista, el destacado personaje quiso aclarar los rumores acerca de los cuestionamientos sobre su alimentación: "Cuando decidí bajar de peso (pesaba 170 kilos) fue porque me sentía mal de salud, y ahora que estoy muy delegado, me dicen que tengo anorexia, pero no es así, puedo decir que hoy que logré quitarme 65 kilos me siento mucho mejor, me siento sano".

Ahora, la realidad es que Edy presume de ser una persona saludable y cuida mucho su alimentación. Aseveró que no quiere volver a subir de peso nunca más. Además, aprovechó también a revelar el secreto que lo llevó a perder tantos kilos de peso:

"Pónganse a nadar una hora diaria y 'me canso ganso' que bajas de peso. Puedes comer lo que quieras y vas a ver que lo lograrás, porque cambia tu metabolismo" y finalizó.

