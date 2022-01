Karol G confirma por qué es la reina de Instagram

Karol G lidera los rankings desde hace ya varios años con grandes éxitos como "Bichota" y Location, pero en esta oportunidad estalló el fandom hispano cuando compartió en Instagram una secuencia de fotos luciendo un bikini de corpiño algunos talles más chicos como ya es tendencia usarlo en este verano y encendió a sus fans con su sensual figura

Karol G es la cantante colombiana en ascenso más exitosa de los últimos 5 años cuando en 2017 lanzó "Ahora me llama" junto a Bud Bunny; al año siguiente oficializó su romance con el trapero puertorriqueño Anuel AA y desde entonces todo ha sido éxito tras éxito. Como en las redes sociales, donde es una de las latinas con mayor cantidad de seguidores en Instagram con más de 45 millones de seguidores y donde cada publicación consigue likea de a millones.

Así fue el caso de las ultimas fotos que la cantante de 30 años compartió en su cuenta de Instagram apenas ayer y que en menos de un día consiguió casi 5 millones de likes y 34 mil comentarios. ¡Una influencer con todas las letras!

Karol G sabe como encender a sus seguidores y en esta oportunidad las 5 fotos que compartió en modo carrousel y que al pie las tituló: "Como en portada de cuaderno apenas pa' empezar el año" escribió la bichota. Allí se muestra en un bikini blanca con estampado de corazoncitos rojos. Tal cual como es tendencia usarla ahora, el corpiño de su bikini es unos talles más chicos del que le tocaría por su medida a la cantante, por lo que se logra un efecto donde se deja ver parte inferior y costado de los pechos ¡Super sexy!

Fuente: Instagram Karol G

Este contraste entre corazoncitos y sensualidad le dan un toque ingenuo y super bomba sexy a la vez y es lo que enloquece a hombres y mujeres que la llenan de halagos. Algunos famosos no tardaron en pronunciarse comentando con piropos y elogiando la lectura de Karol G, así fue el caso de Camila Cabello "Me encanta ese libro" escribió. Refiriéndose a una de las fotos donde la colombiana dejó ver una de sus lecturas "Mujeres que corren con los lobos" demostrando así que no solo es una cara bonita y un cuerpo monumental, sino que también nutre su arte con lectura y trabajo.