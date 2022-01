Conoce el radiante look que lucirá Altair Jarabo para su próxima telenovela

Finalizando el 2021 Altair Jarabo comunicaba a todos sus fanáticos y la prensa su regreso a las telenovelas. La actriz vuelve con una superproducción como nos tiene acostumbrados Televisa. La nueva tira se llamará “Corazón Guerrero” y será producida por Salvador Mejías.

Jarabo comienza este mes con la grabaciones de “Corazón Guerrero” que contará con un elenco de lujo entre el que se encuentran Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Gaby Spanic, Rodrigo Guirao, Sabine Moussier y Diego Olivera. Definitivamente es un gran lujo que se está dando Televisa para este 2022.

Fuente: Instagram Altair Jarabo

La actriz mexicana realizó una nota en exclusiva para People en Español donde se refirió a la emoción por este regreso "No puedo avanzar mucho, más que el hecho de que estoy feliz de regresar a mi trabajo, a mi arena y a mi actividad. Algunos pensaban que contemplaba retirarme pero nada de eso".

Y para demostrar esa gran alegría, Altair Jarabo mostro al mundo un gran cambio de look. Sin dudas este nueva imagen será la que utilizará en la producción de Salvador Mejía por eso los fanáticos están muy ansiosos por ver ¿cuál será ese personaje? La actriz luce espectacular para su nueva aventura televisiva en la que se ha optado por el cabello ondulado, con más destellos y un cambio notable también en su tonalidad.

Fuente: Peopel en Español

"Hoy es día de cambio de look. ¿Por diversión? Nooooo. ¿Por trabajo? Síiiiii. Es oficialmente mi primer día como parte de la producción de Salvador Mejía, así que hoy es un día importante de cambio de look. Siempre me dan nervios, pero yo creo que va a quedar muy bonito", dijo la actriz de telenovelas como Abismo de pasión y, más recientemente, Vencer el desamor.