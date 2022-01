Aracely Arámbula demuestra por qué es una de las mujeres más bellas del mundo

Este comenzó de año no es muy alentador para la estrella mexicana Luis Miguel. Por estos días su ex pareja y madre de dos de sus hijos, Aracely Arámbula, lo ha denunciado por incumplimiento de la cuota alimentaria. Según trascendió por varios medios, hace un año que el cantante no pasa la mantención a sus hijos de 15 y 13 años.

Sin dudas el pasado 2021 fue un gran año para Luis Miguel ya que su Bioserie que se pudo ver para todo el mundo por la plataforma de Streaming Netflix causó sensación en sus fanáticos y también en los no tanto. Gracias a este éxito el cantante mexicano ganó muchas regalías y se supone que el dinero hoy no es problema.

Fuente: Archivo

De igual manera parece que Luis Miguel se olvidó de sus deberes como padre. Aracely Arámbula cansada de los maltratos económicos decidió introducir una demanda para que responda por sus dos hijos. La abogada de la actriz, Guillermo Pous, denuncio que el cantante lleva más de un año sin pagar y por ello la actriz reclama el dinero aunque “Tratará de evitar la demanda, se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones”.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

No todo es amarguras y vivir de los malos momentos. Por eso Aracely trata de disfrutar todos los momentos de relajación que se le presenten. En estos días la actriz subió una foto muy divertida donde se observa la gran figura que mantiene luego de dos embarazos.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Rápidamente la foto que subió a la red social Instagram recibió muchos Like y mensajes hermosos. Una de las personalidades que se animó a elogiarla fue la Chef pastelera Paulina Abascal donde dijo “Cuerpazooooooo”. Es que Arámbula es sin dudar una de las mujeres más bellas del planeta.