Los mejores recuerdos de Camilo Sesto y su esposa

La historia de amor entre Camilo Sesto y su esposa parece sacada de una película. Él era una mega estrella, ella una asistente. Grandes diferencias que los atraían y que hicieron que tuvieran una relación de muchos años y con muchos altibajos.

Se conocieron en México cuando él vino a actuar por primera vez. Ella tenía tan solo 17 años y era la asistente personal de Luci´a Me´ndez, mientras que él era un artista muy conocido en España, que venía a buscar fama y reconocimiento a tierras aztecas.

Leyenda

“Luci´a y e´l iban a cantar en el mismo programa. Sali´ del camerino y me lo encontre´. No era conocido en Me´xico y me impresiono´ muchi´simo. Tan guapo, tan alto... Llevaba alzas y se vei´a enorme. Trai´a una chaqueta de leopardo que compro´ en Londres; muy moderna para mi pai´s”, contó durante una entrevista a un medio español.

La atracción fue inmediata, algo que no pudieron controlar. Fue en ese momento que comenzó una relación de muchos años, la cual tuvo muchas alegrías y tristezas.

El embarazo de Camilo Sesto y su esposa

Camilo Sesto viajó a Los Ángeles para dar un concierto, así que Lourdes viajó para encontrarse con él. Fue en ese viaje cuando tuvieron su primer encuentro solos y fue ahí cuando ella quedó embarazada.

Tanto el cantante como todas las personas que lo rodeaban, le dijeron a Lourdes que tenía que abortar porque, de lo contrario, afectaría la carrera del cantante. Ella los escuchó y tomó la decisión de interrumpir el embarazo, algo de lo que se arrepentiría.

A los seis meses de este hecho, Camilo Sesto volvió a aparecer en su vida. Le pidió que lo acompañara. Fue en ese momento que ella comenzó a ir a todos lados con él, siempre detrás de las cámaras, pues no le gustaba ni le interesaba ser famosa.

Tiempo después, cuando ella tenía 25 años, volvieron a quedar embarazados. Ella decidió tenerlo pese a que el famoso cantante se negaba. Fue en ese momento que hubo un quiebre y se alejaron. Lourdes transitó todo su embarazo sola y fue recién cuando el bebé cumplió cuatro meses, que Camilo Sesto apareció para reconocerlo.

Camilo Sesto y su esposa hablaron largo y tendido y decidieron que lo mejor era que, tanto ella como el bebé, se mudaran a España. Después de seis años, la pareja terminó y Lourdes decidió volver a México con su pequeño hijo.

Ahí no terminó todo, siguieron años de mucho sufrimiento para Lourdes, ya que el cantante hizo todo lo que tuvo a su alcance para hacerle la vida imposible.

