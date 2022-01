Por qué se divorciaron Jennifer Aniston y Brad Pitt

La talentosa actriz, Jennifer Aniston, con el correr de los años se ha convertido en una de las artistas más importantes de la industria del cine donde claramente ha demostrado que posee un gran potencial tanto para la actuación como así también para la dirección. Además a esto hay que sumarle que tiene una gran belleza que a diario agrega más adeptos en todas partes del mundo que no paran de elogiar todo lo que realiza.

Hablando de su vida laboral, la bella rubia, durante el año pasado compartió imágenes inéditas de lo que fue el detrás de cámara del reencuentro de Friends. El mismo fue emitido por la cadena HBO y tuvo una duración de casi dos horas. Allí estuvieron presentes los seis protagonistas que revivieron diversos episodios de la tira como así también anécdotas que muy pocos conocían.

Claramente, Jennifer llegó al corazón de todas las personas cuando en la década de 1990 se ganó el reconocimiento mundial interpretando a Rachel Green en la mencionada serie de televisión. Fue tan grande el éxito que tuvo la tira que hasta el día de hoy se continúa reproduciendo en diferentes canales de tv como así también en plataformas digitales. Además gracias a esa interpretación consiguió ganar un Globo de Oro, un Primetime Emmy, entre otros.

Sin embargo en esta nota te contamos los verdaderos motivos por lo que terminó su matrimonio con el actor Brad Pitt. Pese a que eran la pareja del momento en 2005 pusieron fin a su matrimonio tras 5 años. Uno de los rumores más fuertes sobre la separación fue la presencia de Angelina Jolie con la dicen que tenía una relación amorosa antes de separarse. Además en una entrevista el protagonista de "Troya" afirmó que "yo tenía la intención de encontrar una vida interesante, pero no estaba viviendo una vida interesante. Creo que mi matrimonio tuvo algo que ver con eso. Intentar fingir el matrimonio. Todo era algo que no era".

Luego con el correr de los años Brad Pitt pidió disculpas públicamente por las desafortunadas declaraciones que había realizado en su momento sobre su matrimonio con Jennifer Aniston. Sobre ello dijo lo siguiente: "Me entristece que esto haya sido interpretado de esta manera. Jen es una mujer increíblemente cariñosa y amorosa que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro mucho. A lo que apunté, no era que Jen fuese aburrida, sino a que yo me estaba volviendo aburrido y ??de eso soy responsable".

Por su parte, hace un par de meses atrás, la bella rubia fue tendencia a nivel mundial junto a su ex esposo Brad Pitt al viralizarse un rumor de que podrían estar en planes de reconciliación. Los mismos fueron publicados por la famosa revista Us Weekly, que en su última edición habló sobre el tema con una fuente secreta, muy allegada a ella, que les brindó algunos detalles sobre esta posible vuelta. Sin embargo lo que quedó muy claro de este rumor es que ambos son muy buenos amigos.