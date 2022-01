Hermosa, así lucía de pequeña la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas

La hija de Luis Miguel es una de las personas más importantes de la farándula latina. Estamos hablando de la influencer Michelle Salas. Esto principalmente se debe a la serie que relata la vida de El Sol de México que se estrenó durante el pasado 2021. Durante la segunda y tercera temporada, que se logró ver a través de Netflix, una de las protagonistas de la misma es nada menos que la bellísima rubia.

En estos episodios hemos visto cómo es la relación que tenía Michelle con su padre y el por qué de la gran distancia que tienen actualmente, donde según ella en varias ocasiones ha mencionado que su relación con él es prácticamente nula. Asimismo también ha afirmado que ella quiere ser reconocida por sus propios trabajos y no por ser la hija de él o su madre.

Sin lugar a dudas, Michelle Salas se ha convertido en una modelo con todas las letras y una influencer que a diario conquista a todos sus seguidores de todas partes del mundo en las redes sociales. A través de sus cuentas oficiales la talentosa rubia comparte diversos consejos de belleza como así también su gran pasión por la cocina.

La hija de Luis Miguel de 32 años compartió una serie de fotos en su perfil de su cuenta oficial de Instagram donde se la pude ver lo hermosa que lucía cuando era tan solo una niña. Claramente esta imagen conquisto el corazón de tus seguidores que reaccionaron de manera inmediata. Además Michelle agregó un comentario que dice lo siguiente: "That Friday feelingggg (No, no es un lunar, definitivamente era chocolate)".

Por otra parte, y volviendo al tema de su participación en la serie sobre la vida de su padre, Michelle realizó, en su momento, un comunicado a través de sus redes mostrando su descontento con el capítulo final de segunda temporada. En el mismo se mostró a la bella rubia en una situación comprometedora con el mejor amigo de su padre. Eso explicaría el por qué de la distancia de El Sol de México con su primogénita. Además en esta tercera temporada de Luis Miguel la serie se revelaron datos claves sobre esta relación que no te podes perder.