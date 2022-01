Vanessa Claudio furiosa por dichos relacionados con Lyn May

Las redes sociales son una excelente herramienta para que los famosos se mantengan en contacto con sus seguidores, aunque la realidad es que, muchas veces, terminan siendo un arma de doble filo. Como le pasó a Vanessa Claudio, quién fue duramente criticada por seguir los pasos de Lyn May.

Lo que sucedió fue que Vanessa Claudio regresó a México después de unas vacaciones en su natal Puerto Rico, para presentar su nuevo programa “Al extremo”, que va a salir por TV Azteca. Pero sus seguidores notaron que no lucía igual que antes. La presentadora se hizo varios retoques estéticos, lo que llevó a que la compararan con Lyn May.

Una seguidora no pudo contenerse y le comentó: “Cómo se deformó su bello rostro, se está pareciendo a Lyn May”. Mientras que otra se animó a decir: “Vane!!! Tu cara, que le paso?? Siempre tan linda… No caigas en los excesos por favor. No los necesitas”. Y una tercera solamente afirmó: “Ya se botoxeó toda”.

¿Cómo reaccionó Vanessa Claudio cuando la compararon con Lyn May?

La realidad es que Vanessa Claudio no le dio mucha importancia a los comentarios en un principio, pero, después de tanta insistencia, decidió salir a aclarar el motivo por el que la habían visto tan diferente.

La presentadora indicó que su cara súper hinchada se debió a tantas horas de vuelo, pues viajó de Ecuador a Colombia y después a México. Todas esas horas de viaje hicieron que la conductora se sintiera agotada y no luciera “como siempre”. Sin dejar de destacar que, después de Navidad y Año Nuevo, había subido unos kilitos:

“Y también, lo voy a confesar, estoy un poco más llenita de las navidades, yo siempre he sido muy pomulosa, entonces cuando engordas, lo primero que se me engorda es la cara. Estoy a dieta, les voy a compartir mi procedimiento y sean pacientes, porque la gente le encanta criticar como si ellos no engordaran en Navidad”, dijo Vanessa Claudio.Lo que más quiso resaltar es que a ella no le afectan los comentarios negativos, simplemente, quería dejar bien en claro que, el día que decida hacerse alguna cirugía estética, lo dirá, pues es su cuerpo y no tiene por qué andar escondiéndose.

“Si tienen tantas dudas, pues el día que me lo haga lo diré normal, los tratamientos, que si colágeno y cosas así, pero nada extremo”, explicó la presentadora.

¿Qué opinas de la comparación entre Vanessa Claudio y Lyn May?