Así era la bellísima casa de Thalía antes de la inundación

Las inundaciones e incidentes que se registraron en la ciudad de Nueva York tras los remanentes del huracán Ida dejaron 46 personas muertas y enormes pérdidas materiales.

Fueron tan intensos los sucesos que incluso la lujosa vivienda de Thalía se vio afectada. Tal como lo compartió la cantante a través de sus historias de Instagram, su casa se inundó.‘Mi casa, ¿qué está pasando?’, dijo Thalía en inglés en una de las primeras historias que compartió a través de su Instagram sobre lo sucedido.

En la siguiente historia, mientras mostraba su gimnasio lleno de charcos, dijo: ‘Me da risa de la f... angustia’. Más subió un video en el que se podía observar cómo había subido el nivel del agua, mientras decía:

‘Es que yo mejor me río para no llorar cariños, no, no, no, no saben cuánto ha crecido esa fuente de la juventud. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera’.

Si bien en ninguno de los videos se ven a sus hijos ni a su esposo, Tomy Motola, suponemos que estuvieron juntos en todo momento, ya que en uno de los videos, cuando descubre que había cables bajo el agua, se la escucha decir: ‘Ten cuidado, por favor, mi amor’.

Los minutos pasaban y el agua seguía subiendo, hasta que el agua llegó al primer escalón de la escalera principal. Frente al panorama que estaba viviendo lanzó un comentario en tono de chiste: ‘Aquí se va a aparecer DiCaprio’, aludiendo a la película de Titanic.

La cantante concluyó su relato sobre la situación que le tocó vivir publicando un video en su feed de Instagram, el que acompañó con un gran texto que dice: ‘En situaciones como ésta nos queda claro que la riqueza que importa, no es la de este mundo’.

Y concluyó: ‘La única riqueza que tenemos que procurar es la espiritual y la que construimos día a día con nuestras acciones, con nuestro amor y nuestra fe’.

Finalmente se solidarizó con todos los ‘hermanos latinos’ que les tocó vivir una situación crítica y extendió su ayuda a ‘todo los que la necesiten’.