El sentido mensaje de Shakira a su padre por su cumpleaños número 90

Shakira decidió dedicarle un emotivo posteo dedicado a su papá William Mebarak Chadid por motivo de su cumpleaños número 90. El posteo de la cantautora, bailarina, actriz, empresaria colombiana de 44 años se viralizó de manera inmediata en las plataformas virtuales.

Este pasado fin de semana, Shakira había realizado otro mensaje de cumpleaños, en esta ocasión dedicado a la cantante estadounidense Beyoncé. “Feliz cumpleaños B !! @beyonce ¡Pensando en ti en tu día especial! Disfruta con tus seres queridos !!! ¡¡¡Recordando buenos tiempos !!!” fue el mensaje de la sudamericana en esta ocasión.

Este martes, Shakira compartió una fotografía familiar en su cuenta oficial de Instagram que emocionó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. La oriunda de Barranquilla, Colombia se mostró muy feliz junto a su padre, William Mebarak Chadid, y su madre Nidia del Carmen Ripoll Torrado. La latina lució un vestido verde con un estampado floral, su largo cabello suelto, un delicado make up y una gran sonrisa en su rostro.

“Papá lindo, Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo” Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira” fue el sentido y extenso texto que eligió Shakira de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.



Fuente: Instagram Shakira

Esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Gerard Piqué con sus progenitores se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.2 millones de corazones. También cosechó miles de comentarios, la mayoría de cariño y apoyo ante el conmovedor posteo.

Fuente: Instagram Shakira