A 18 años de su separación: así luce Cris Judd, exmarido de Jennifer López

Corría el año 2001 y el mundo se sorprendía con el casamiento entre Jennifer López y Cris Judd. Esta pareja que meses antes se habían conocido en un set de filmación, decidieron llevar su amor al altar pero lamentablemente, 8 meses después de dar el ¡Sí!, los novios tomaron la decisión de terminar su historia de amor y que cada uno siga su camino por separado. A casi dos décadas de su separación, así es la vida del bailarín que le robó, en su momento, el corazón a J-Lo.

Jennifer y Cris se conocieron en la grabación del vídeo de “Love Don't Cost a Thing”. En ese entonces, Judd formaba parte del elenco de bailarines que participaban en la filmación de la canción de “La diva del Bronx”. Tras un cruce de miradas y compartir varias escenas, los artistas decidieron conocerse más en profundo y en cuestión de meses, terminaron en el altar.

La boda se realizó en septiembre de 2001 en California. Si bien en un principio todo venía de maravilla entre Cris y Jennifer, personas cercanas a la pareja manifestaron que la alta exposición y la falta de privacidad era algo que le molestaba demasiado a Judd y con el paso del tiempo, ese motivo fue desgastando a la relación hasta que a mediados de 2003, los artistas tomaron la decisión de divorciarse.

Una vez finalizado el matrimonio, Jennifer López comenzó a salir por primera vez con Ben Affleck, luego se casaría con Marc Anthony, con quién se divorciaría en 2011. Luego, J.Lo mantendría un extenso noviazgo con el ex beisbolista Álex Rodríguez hasta que en 2021, una vez de terminar con el ex deportista, la cantante de 52 años le volvió a dar una segunda oportunidad al actor que interpreta a Batman en “Batman v Superman: Dawn of Justice”. Mientras tanto, Cris también desarrolló su vida normalmente.

Ya alejado de Jennifer, Cris Judd siguió con su carrera como bailarín profesional participando en shows de la cadena CBS y como también en Netflix. A su vez, el oriundo de Los Ángeles abrió una academia de baile donde da clases junto a otros colegas. Por otro lado, el artista de 53 años volvió apostar al amor y en 2009 se casó con Kelly A. Wolfe con quién tuvo una hija en 2013, y la que llamaron Vivienne Kelly Judd. En la actualidad, la feliz familia reside en California.