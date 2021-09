Sofía Vergara eleva la temperatura con su increíble hermosura

Sofía Vergara celebró, hace unas semanas, el cumpleaños número 30 de su único hijo, Manolo Gonzalez-Ripoll Vergara. La actriz y modelo colombiana de 49 años le dedicó un sentido posto en las redes sociales.

“Feliz cumpleaños número 30 al mejor hijo del mundo!! ¡Eres más inteligente de lo que piensas, más fuerte de lo que pareces y más valiente de lo que crees! Que siga el buen trabajo Manolo!! ¡¡Mantente sexy !! te amo” fue el conmovedor mensaje que escogió Sofía para acompañar un corto video con varias imágenes junto a su primogénito.

Hace unas horas, Sofía Vergara publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la protagonista de “Modern Family” desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción de fotos profesional. La latina quién posó alrededor de miles de granos de café no lució ninguna vestimenta a la vista. Además, la oriunda de Barranquilla, Colombia complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Feliz # nationalcoffeeday Todos los cafés colombianos” fue el sencillo y corto texto que eligió Vergara de epígrafe para acompañar su osada instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Sofía Vergara

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la esposa de Joe Manganiello se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 414 mil corazones. Además, la también actriz recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física, de parte de sus más fieles fans.