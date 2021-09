Desde la cama, Rita Ora arrasó en Instagram con una increíble sesión de fotos

Rita Ora se convirtió en la flamante portada de la última edición de la revista francesa “Nylon”. Además, la cantante brindó una jugosa entrevista. Esta no es la primera vez que la talentosa europea participa en este sitio.

Rita viene de sorprender a su público al lucir un atuendo con plumas en la semana de la moda en París. La artista británica de 30 años vistió atuendos hechos especialmente para ella por diseñadores como Fendi y Miu Miu.

Hace unas horas, Rita Ora publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos profesional destinada a la mencionada revista. La oriunda de Pristina posó en una cama blanca, luciendo una bata de seda negra y medias de red a tono, para luego colocarse un vestido cruzado color crema. Además, la artista europea complementó su look con un toallón en su cabeza y un delicado make up.

“¡Oooooh la la! Mi aventura en la Torre Eiffel comienza con @nylonfrance, ¡el estreno de la película de performance sale mañana eek! muchas gracias por invitarme” fue el simple y promocional texto que eligió Ora de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la intérprete de “I Will Never Let You Down” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 85 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans, hacia su look su espléndida figura física, por parte de sus más fieles fans.