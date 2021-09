Dentro de la piscina Marlene Favela derrite las redes y enamora a todos

Con el correr de los años, una de las actriz más convocantes de México es, Marlene Favela, que es recordada por haber protagonizado la telenovela Gata salvaje. Justamente con esta interpretación se consagró en la tv y logró tener una popularidad en varias partes del continente. Además por esta participación fue citada a nuevas producciones audiovisuales. Un claro ejemplo de su brillante trabajo fue su participación en la telenovela La Desalmada.

Gracias a las actuaciones en diversas telenovelas la llevaron a trabajar en la pantalla grande. En cine se dio a conocer al antagonizar en 2007 la película Species IV: The Awakening. Con el paso de los años en el verano de 2012 firmó exclusividad con la señal Telemundo y su trayectoria con cadena incluye títulos como El Zorro: la espada y la rosa, Los herederos Del Monte, El rostro de la venganza y El Señor de los Cielos.

Más acá en el tiempo su faceta laboral estuvo relacionada hace un par de años en una actuación especial en la segunda temporada de Por amar sin ley donde encarnó a Mónica, mujer que se hace pasar por Verónica para vengar muerte de su hijo. Esto dejó cautivados a sus fans de todas partes y confirmó su espectacular talento.

Sin dudas, esta gran popularidad que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios que alaban la bella figura que posee como así también sobre todo lo que comparte sobre sus actuaciones en diversas tiras cinematográficas.

Marlene Favela una vez más en sus cuentas oficiales demostró su gran belleza. Es que hace algunas horas atrás, en su perfil de su cuenta oficial de Instagram compartió una imagen de ella dentro de la piscina con un traje de baño de tonos rojos que enalteció su figura. Además la talentosa actriz agregó un comentario que dice "Amo mi labial #passion de #marlenefavelacosmetics by @marlenefavelastore porque me puedo meter a la alberca y no se corre??"