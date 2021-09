El motivo por el que Ángela Aguilar nunca quiso presentarle un novio a su padre

No caben dudas que Ángela Aguilar es tendencia constantemente. Por un motivo u otro, la joven de 17 años siempre está en el medio de rumores, tanto de parte de su familia como de otros personajes famosos.

En los últimos tiempos, el hecho de aparecerse en medio de la pelea de "Canelo" Álvarez – tras su interpretación del Himno Nacional mexicano – los usuarios en general, como sus fans, arremetieron nuevamente a interesarse en su vida privada.

Cabe recordar que a lo largo de su corta carrera musical, Ángela Aguilar se ha tenido que enfrentar a varios rumores sobre supuestos noviazgos. De hecho, uno de los que más ha sobresalido y más inconvenientes le trajo fue cuando la emparejaron con Christian Nodal luego del dueto que realizó con el actual novio de Belinda.

Ángela Aguilar ¿Presentará novio nuevo?

La cantante Ángela Aguilar ya se ha cansado de salir a aclarar en varias entrevistas y hasta en su canal de YouTube, que es muy cuidadosa en todo lo que respecta a su vida privada. Ante la gran incertidumbre que tienen los fans acerca del motivo por el que Ángela Aguilar nunca quiso presentarle un novio a su padre, es simplemente porque nunca lo tuvo.

Esa información es real y la misma Ángela ha llegado a confirmar que, en el caso de que llegue a tener novio no lo hará de conocimiento público. No es un tema que considere que se deba estar contando así a primeras. No solo desmintió que no se lo contaría a su padre Pepe Aguilar, sino que tendría mucho respeto por la situación.

“Ni novio he tenido y hasta me quieren sacar casada…Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novio, por qué, porque no se me hace decente. O sea, siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas”, comentó la joven cantante.

Además, en la misma línea agregó también: “Cuando me vaya a casar y así, ya les aviso y ni se van a dar cuenta por qué van a decir ni novio tiene y luego está casada”. Como si fuese poco, la joven intérprete también ha dejado claro que por ahora solo está enfocada en su carrera musical y lejos se encuentra de tener una relación de pareja con alguien.

Tanto sus fans como el resto de los seguidores de toda la Dinastía Aguilar, están convencidos que existe un motivo por el que Ángela Aguilar nunca quiso presentarle un novio a su padre. Sin embargo, se sabe muy bien que no le faltan pretendientes porque hasta un tiktoker estuvo dispuesto a llevarle serenata.

“Amigos han escuchado la canción, como quiera te va a correr mi papá, imagínense llevarle serenata a Ángela Aguilar y de la nada salga Pepe Aguilar a correrte, ¡qué ofertón!, ¡Ángela Aguilar, yo jaló!" comentó el influencer con miedo a conocer a Pepe Aguilar.

