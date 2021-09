Una vez más Eiza González demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Una vez más, Eiza González, demuestra toda su belleza y confirma que es sinónimo de éxito exclusivo. Es por ello que cada vez que aparece frente a las cámaras acapara las miradas de todos sus seguidores. Con 31 años de edad la bellísima morocha es una cantante y actriz que es dueña de un brillante talento. Su salto a la fama fue cuando interpretó a Lola Valente en la serie "Lola, érase una vez" y posteriormente a Clara Molina en "Sueña conmigo".

Estas grandes actuaciones que ha tenido en diversas tiras de la tv latinoamérica la llevaron a participar en grandes películas de Hollywood. Una de ellas llegó en 2019 cuando fue participó en saga de Rápidos y Furiosos, puntualmente en "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw". Además este año fue parte del film Godzilla vs. Kong interpretando a "Maia Simmons".

En cuanto a su carrera musical, tenemos que decir que Eiza González, lanzó su primer álbum de estudio llamado "Contracorriente". El mismo fue grabado entre la Ciudad de México, Houston y Los Ángeles. Este disco logró estar en las primeras posiciones de los México Top 100 Albums, Argentina Top 40 Albums y los Latin Pop Albums. Además el único sencillo que tuvo el mismo se llamó, "Mi destino soy yo", que salió a la luz el 20 de octubre de 2009 en México.

Sin lugar a dudas esta gran popularidad que tiene la talentosa mexicana se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes cientos de comentarios alabando la gran belleza que posee.

Como mencionamos al comienzo de la nota, Eiza González, una vez más demostró toda su belleza en sus respectivas cuentas oficiales. Es que nuevamente compartió en su perfil de su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella donde se la puede ver luciendo un traje de tonos turquesas que dejó en claro que es dueña de una figura sin igual. Además a publicación le agregó el siguiente comentario: "@tomford and @tomfordbeauty thank you so much for having me the show was exquisite. And this suit is what dreams are made of and giving Aquarius energy so basically I felt like it needed and extra moment. ??????".