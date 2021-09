La lujuriosa confesión de Enrique Iglesias que sorprendió a todos

El cantante Enrique Iglesias fue entrevistado por un medio español y dejó varias confesiones picantes. Además, a sus 46 años de edad, adelantó que el reciente álbum que ha sacado, denominado “Final”, será el último trabajo completo, aunque continuará componiendo y sacando canciones de forma esporádica.

El madrileño no tuvo inconvenientes en su infancia por ser hijo de Julio Iglesias y, contrariamente a lo que pasa en otros casos, logró desarrollar una vida normal, como cualquier otro niño. Eso sí, cuando tenía 6 años debió cambiarse a Miami por los trabajos que tenía el exitoso Julio.

Y en ese puñado de años, el cantante recordó una de sus anécdotas más divertidas: "Una vez le tiré una lagartija a un coche con la ventana abierta y también perseguí a una niña con un spray de caca. Eso sí, esa vez ella me dio un raquetazo que tuve que ir al hospital a que me pusieran puntos". Ya durante la adolescencia, el artista hizo uso de su fama y sacó chapa con su apellido, viviendo, según él, sus mejores años. En ese entonces el joven Enrique asistió a una fiesta en la mansión Playboy: "Fui con unos amigos y lo que sucedió allí fue lo más fuerte que he visto en una fiesta. Había un jacuzzi enorme... Y creo que me voy a callar”, reveló el cantante.

Con la madurez que le aportaron los años y su experiencia, Iglesias dejó en claro que en este momento de su vida la familia es prioridad, decisión tomada tras un extenso recorrido; aunque también los impedimentos de la pandemia al momento de realizar giras mundiales lo llevaron a tomar esta camino, con el claro objetivo de estar más cerca de sus hijos (los mellizos Lucy y Nicholas y la pequeña Mary) y de su esposa, la ex tenista rusa Anna Kournikova.

Fuente: Instagram Enrique Iglesias

A pesar de su larga trayectoria, Enrique Iglesias expresó que vive cada show con una nueva adrenalina. Además, detalló algo que tenía muy guardado: "Me tomo un poco de vodka, me gusta quedarme solo y visualizar lo que va a suceder. Todavía me sigo poniendo nervioso y siempre pienso que es el último show”.