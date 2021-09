Todos se preguntan qué está sucediendo. No solo los fans sino el mundo de la música. Se trata nada más y nada menos de algo que viene dándole vueltas hace ya unos años al cantante Enrique Iglesias.

Cabe destacar que el cantante español, actualmente con 46 años y un poco más de 25 años de carrera artística, logró consolidarse en el mundo de la música independientemente de ser el hijo del querido y respetado Julio Iglesias.

No solo es reconocido por su música latina, sino a nivel internacional. Pese a sus múltiples reconocimientos y nuevos proyectos profesionales - como la gira pendiente que tiene con Ricky Martin y Sebastián Yatra-, ha confesado que dejará de grabar discos.

Esta es la decisión de Enrique Iglesias que paraliza a los fans, aunque explicó las razones a los medios de comunicación: "Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado para parar”.

Por ello, es que el cantante anunció que grabó su undécimo disco con el nombre “Final” el cual solo "tendrá volumen 1 y volumen 2". Así también, enfatizó "pero es el último" y aunque dejó claro que esta idea le viene dando vueltas hace años, su intención es seguir en la música, solo que desde otro ángulo.

"Estoy muy emocionado. He estado trabajando mucho en este disco. Me lleva una eternidad hacer álbumes", reconoció el artista y agregó: "El título Final tiene mucho significado. Intento decirles que podría ser mi último álbum. No es algo que haya pensado en los últimos meses, sino en los últimos años…”

Ante la llamativa y fuerte confesión, el mismísimo Ricky Martin, que lo acompañaba al español durante la conferencia de streaming –mientras anunciaban su gira conjunta-, no se pudo contener por la sorpresa y reaccionó: "Felicidades por todo. ¡Qué cojones! Así que mucho éxito", destacó.

Sin dudas esta es una decisión de Enrique Iglesias que paraliza a los fans, pero a su vez, es muy valiente de su parte sincerarse de esa manera con el legado que tiene de parte de su padre. ¿Será realmente su último disco? ¿Tú qué crees?