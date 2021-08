José Rómulo Sosa Ortiz es su verdadero nombre,? conocido por su nombre artístico, José José, fue un cantante, músico, productor discográfico y actor mexicano que falleció a los 71 años el 28 de septiembre de 2019. Al día de hoy, se puede asegurar que llegó a ser considerado un ícono musical en la segunda mitad del siglo XX.

A pesar de que siempre fue un ser muy respetuoso con las relaciones que ha tenido, hace algunos años existió la posibilidad de que tuviera un hijo colombiano llamado Manuel José. Lo sorprendente -desde el primer momento-, fue el gran parecido físico y vocal que tenía.

Cabe recordar, que el “El Príncipe de la Canción" como lo llamaban a José José, tuvo 2 matrimonios y de ambos tuvo sus descendencias. Primero, nacieron José Joel y Marysol y luego de su segundo matrimonio, tuvo a Sarita.

Sin embargo, las malas lenguas dicen que quizá, también tuvo algún desliz en sus giras por el mundo. Fue así que en un momento, el cantante recibió una extraña noticia de que un cantante colombiano se declaraba como su hijo legítimo. No solo sorprendió a los propios sino también a los extraños tanto en México como también en Colombia.

Un hijo que nunca llegó a ser hijo

Para quienes se preguntan quién es el hijo no reconocido de José José, el joven cuando comenzó a aparecer, se autonombró Manuel José. Según él, su padre, José José, embarazó a su madre tras una "noche de copas" durante una presentación en su país.

Para sorpresa de muchos, José José, fiel a su forma de ser, actuó como todo un caballero. No solo lo buscó, también se acercó y quiso dialogar para hacerle ver que, en el caso de ser su padre, estaban a tiempo de recuperar el tiempo perdido. De alguna manera, esas eran las únicas peticiones que tenía Brian Álvarez, el verdadero del autoproclamado "hijo legítimo".

No obstante, a pesar de que se hicieron las pruebas y éstas dieron negativas, entre ellos quedó una linda relación, aunque dejó a José José sin hijo y sin otro heredero. Cabe destacar que para el aclamado cantante fue una decepción y así lo expresó.

Al enterarse, no ocultó sus sentimientos: “Yo daba por hecho que Brian podía ser mi hijo. No sé qué decir. Yo ya andaba planeando cómo volver a verlo, cómo juntarme con él allá en Colombia, porque él me aseguró que yo era su padre”.

Después de toda esa larga historia, siguieron en contacto y el joven Brian continuó cantando algunas de sus canciones, porque aunque no pudo llamarlo padre, lo admiraba mucho.

Cabe recordar que el día en que José José murió, el joven “supuesto” hijo no dudó en enviar un emotivo mensaje de despedida. Aunque no llegó a ser su padre, consiguieron tener una linda relación con toda una historia detrás que solo quedó en ellos.

¿Ya sabías cómo había sido la historia de quién podría saber sido el hijo no reconocido de José José?