El momento más duro de Biby Gaytán como mamá

La cantante Biby Gaytán atraviesa un momento familiar muy delicado: su hija Alejandra Capetillo sufrió un fuerte accidente mientras caminaba por calles de Madrid, España, ciudad a la que se mudó a principios del 2021. Si bien se encuentra fuera de peligro, la artista se comunica constantemente con su hija para conocer su evolución.

La influencer generó preocupación en su familia, dado que viven en Ciudad de México y no pudieron ayudarla. "Venía con mucha prisa, en otro mundo, caminando muy rápido y en una de esas se me torció el pie, no sólo se me torció, sino todo mi peso se fue a mi pie torcido", relató a sus seguidores en Instagram.

Y siguió: "De esas veces que sientes que algo se estiró y algo no está bien con tu pie… Dije: ‘No, sigue caminando, actúa normal’, porque había gente y me dio pena, actue normal y seguí caminando".

La joven de 22 años no pidió ayuda en el momento y se dirigió directo a su casa, pero cuando llegó notó que estaba muy inflamado y le dolía: "Llego, me checo el pie y tengo una bola, no es mi hueso, de verdad esa bola que ven (no lo es). Mi hueso sería como ese, es algo fuera de lo normal y me duele cada vez que lo muevo".

Por el fuerte dolor acudió a un hospital, pero le indicaron que tenía que esperar dos horas para ser atendida y decidió marcharse. Su pie aún no mejora y explicó que se la pasa caminando porque el dolor aumenta cuando se queda quieta. "Es un dolor horrible”, explicó.

La mudanza de Alejandra Capetillo a España

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo está muy unida a toda su familia, pero tomó un rumbo distinto por motivos personales. El primer paso que dio fue mudarse junto a su hermana de la casa de sus padres para tener más independencia, pero Alejandra Capetillo dio un paso más allá.

“Yo siempre he tenido estas ganas de comerme el mundo, siempre he tenido esta personalidad de conocer más y salirme de mi burbuja, de salirse de lo cómodo, de lo fácil”, explicó en un video en YouTube. Al recibir una propuesta laboral en España no lo dudo ni una vez y decidió marcharse para vivir la experiencia.

Si bien estaba segura que era su destino, le contó a su madre que tenía temor por la decisión que iba a tomar: "Tenía muchísimo miedo y cuando yo le decía a mi mamá que tenía miedo, ella me decía: 'qué bueno que tienes miedo, porque eso significa que eres consciente de todo lo que va a conllevar esta decisión'".

Hoy, se encuentra recorriendo las calles madrileñas y comparte su día a día con sus seguidores. En su Instagram cuenta lo feliz que le hizo tomar la decisión de mudarse de España y aunque extraña a su familia no se arrepiente.

