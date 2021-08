Desde hace ya un mes, Yoseline Hoffman, mucho más conocida como YosStop está detenida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla debido a un delito de posesión y distribución de pornografía infantil ante el caso de Ainara Suárez.

Cabe recordar que YosStop es una reconocida youtuber mexicana de 31 años y desde que fue detenida, hubo mucha especulación sobre su caso en particular. Fue precisamente el martes 29 de junio que la detuvieron por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Tras varios rumores de cómo vive la influencer, entre yoga y celda privada, se revelaron los detalles de la vida de YosStop en prisión. Dicha información la reveló una activista llamada Saskia Niño de Rivera que es la fundadora de la organización Reinserta. Es la única que hasta el momento se conoce que ha estado en contacto con Hoffman.

Sin embargo, tras tanta especulación, durante una entrevista para el programa Ventaneando, Saskia desmintió rotundamente la versión de que la youtuber estaría compartiendo celda con Regina del Pilar, la hija de la actriz Regina Torné, que está cumpliendo su condena a 35 años por homicidio.

Eso sí, tras negar dicha información, la activista decidió hacer algunas revelaciones acerca de cómo es verdaderamente la vida de YosStop en la cárcel y explicó:

"YosStop está en un área restringida, es un área que tiene separada Santa Martha Acatitla para personas que aún están en proceso, incluso en un área un tanto más restringida que tiene que ver con estos casos de repente muy mediáticos o muy sonados que llegan a prisión".

Así también, mencionó que la youtuber se encuentra en una celda sola y separada del resto. “Ella está en una celda sola, separada, no porque tenga algún tipo de privilegios ni mucho menos, es la capacidad que tiene ahorita el penal”.

Entre más detalles que contó, hizo una lista de todas las actividades que está realizando la youtuber dentro del penal como son yoga y activación física.

Mientras, también indicó acerca de la pena que la youtuber podría llegar a recibir en el caso de ser hallada culpable:

"Si la llegan a sentenciar, digamos que le dan 10 años de sentencia, ella tiene derecho a salir con un beneficio de pre-liberación si demuestra buena conducta, si demuestra que está cumpliendo con su proceso de reinserción”.

Algo que también hablaron, es que si todo tarda mucho más de lo esperado, es posible que entre como colaboradora de Reinserta desde adentro de la cárcel. Sin dudas, la ex youtuber no la está pasando nada bien. Sin embargo, cree que la sentencia no será extrema.

Mientras, mucho yoga y celda privada, así se revelaron los detalles de la vida de YosStop en prisión.