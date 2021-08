Tras las críticas: Camila Cabello demuestra como lucir un bikini negro esta temporada

Camila Cabello fue blanco de duras críticas en las últimas semanas. La talentosa cantautora y actriz cubana-estadounidense de 24 años fue tildada de “gorda” y de “tener cuerpo de señora grande” entre otros comentarios de los haters. Ante ello la artista latina presumió su hermosura en las redes sociales.

Previamente Camila se refirió al video donde sale haciendo ejercicio en plena vía pública. “No estaba presumiendo, porque estaba corriendo como cualquier persona normal que no está arreglada todo el tiempo. Y pensé, ‘Caraj---, pero luego me acordé que luchar con tu propio cuerpo es algo que te agota”y “Estoy contenta con el cuerpo que tengo, porque me deja hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres comunes con curvas y celulitis, con estrías y grasa. Y tenemos que aceptar eso, cariño” señaló la ex integrante del grupo femenino Fifth Harmony.

El miércoles, Camila Cabello publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara mientras disfruta de un cristalino mar. La oriunda de Cojímar, Cuba lució un bikini negro. Además, la intérprete de “Crying in the Club" apareció en una de sus fotos arriba de una tabla de surf y con un remo entres sus manos.



“Nada que hacer en ningún lugar para estar” fue el simple y positivo texto que eligió de epígrafe Cabello para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Camila Cabello

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Shawn Mendes se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 300 mil corazones. Por último, la mencionada publicación recibió cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles fans hacia su belleza

Fuente: Instagram Camila Cabello

