Marla Solís, hija de Marco Antonio detonó la red con su gran figura

Marla Solís demostró, nuevamente, toda su hermosura en las plataformas virtuales con una veraniega publicación que se viralizó de manera inmediata entre sus seguidores. Por su parte su famoso padre compartió dos concientizadores mensajes en su cuenta de Twitter en los últimos días.

“La situación del #COVID19 sigue siendo preocupante en México. Hoy más que nunca #QuédateEnCasa Este domingo guárdate y cuídate a tí y a los tuyos. Si no es imperante salir, no te expongas” y “¡Vacúnense sin miedo! Más daño les debe de haber hecho su ex y aquí andan todos muy vivos. Las vacunas salvan vidas!!!” fueron los mensajes de Marco Antonio Solís en la red del pajarito.

Marla Solís, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus miles de followers. En la mencionada pic se puede ver a la hija del intérprete de “Mi eterno amor secreto” desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de un yate mientras disfruta de un soleado día con el mar de fondo. La bella latina lució un bikini de color blanco, un sombrero y un delicado make up.

La situación del #COVID19 sigue siendo preocupante en México. Hoy más que nunca #QuédateEnCasa Este domingo guárdate y cuídate a tí y a los tuyos. Si no es imperante salir, no te expongas. — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) August 1, 2021



“Pasa tu vida amando. No busco el amor. Oceano. No es necesario buscar agua. -jaiya john” fue el sencillo y reflexivo texto que eligió Solís de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Marla Solís

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la hija de Marco Antonio Solís se llenó de likes rápidamente superando con facilidad la barrera de los 1200 corazones en tan solo unos minutos. Además, la mexicana recibió decenas de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura y su look de parte de sus más fieles seguidores.