El imitador de Brad Pitt confesó lo peor de parecerse a la estrella de Hollywood

Nathan Meads, es quien se encarga de imitar Brad Pitt, ya que sin dudas posee un gran parecido al actor y esto le ha permitido ganarse la vida de esa forma. Nathan de 35 años de edad, comentó: "Me dijeron por primera vez cuando tenía 20 años que me parecía a Brad Pitt y esto continuó durante unos 10 años, pero siempre me reía".

Podríamos decir que tener algún parecido con alguien famoso es una gran bendición y ventaja, pero Nathan no opina lo mismo ya que aclara que no ha tenido suerte con las mujeres y que ha recibido denuncias por usurpación de identidad, entre otras desventajas.

Debido a la gran similitud que posee Meads con Brad Pitt hace aproximadamente 3 años decidió comenzar a trabajar imitando al reconocido actor y gracias a esta ventaja, Nathan brinda algunos eventos y cobra por ellos. En una oportunidad comentó: "Hay gente que cree que debo tener alguna vinculación familiar lejana con él, e incluso que mi madre ha tenido una aventura con Pitt".

Cuando las personas se cruzan en la calle con Nathan creen que se han encontrado al mismísimo ex esposo de Angelina Jolie, e incluso le piden fotografías y autógrafos. La gente se sorprende y se emociona cuando lo ven debido al gran parecido físico con el actor de Hollywood.

Fuente: Instagram Nathan Meads

Por último Nathan concluyo: "Soy un gran fan de Brad Pitt y creo que es un gran actor. Interpreta todos sus papeles de manera brillante y parece un verdadero caballero y un hombre de familia, así que tenemos eso en común, aunque tenemos saldos bancarios muy diferentes".