Preciosa: Ángela Aguilar presumió su gran belleza y conquistó a sus fans

Ángela Aguilar no reparó en gastos y le realizó un costoso regalo a su hermano Leonardo Aguilar por motivo de su cumpleaños número 22. La talentosa cantante le regalo a su hermano mayor dos vacas. El también cantante presumió sus regalos a través de un video en YouTube subido en el canal de Pepe Aguilar.

“Empiezan los regalos de cumpleaños, Ángela Aguilar me ha dado, -y tienen su moño y todo-, me ha dado dos vaquitas más. Ya tengo 18 cabezas, ya no son tan poquitas, 18 son ya una cantidad ya más seria…” expresó Leonardo.

Hace unas horas, Ángela Aguilar compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la bella norteamericana de raíces latinas luciendo un vestido de color negro con lunares blancos y un estampado de flores. La hermosa joven complementó su look con su cabello suelto, accesorios, zapatos de tacón y un delicado make up.

“Que no hay mal que no cure pero tampoco bien que le dure cien años” fue el sencillo y reflexivo epígrafe que eligió Aguilar para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Ángela Aguilar

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la hija de Pepe Aguilar se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 125 mil corazones. Además, la oriunda Los Ángeles, California recibió miles de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles fans hacia su delicado look escogido.