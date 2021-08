El duro mensaje de Raphy Pina tras la fake news de la muerte de Natti Natasha

El productor discográfico Raphy Pina se encuentra en pareja con la cantante Natti Natasha y juntos han formado una hermosa familia con la llegada de su primera hija Vida Isabelle. La mencionada familia fue víctima de un despreciable accionar por parte de una falsa cuenta de Facebook de Karol G que desató la furia del manager latino.

En dicho posteo realizado en la mencionada red social se aseguró que Pina, Natasha y su pequeña hija habían perdido la vida en su yate producto de un incendio.

“TRISTE NOTICIA!! El mundo esta de luto tras la trágica muerte de la cantante Natti Natasha, Raphy Pina y su pequeña hija. Esto ocurrió hace unos instantes y la gente se ha tirado a las calles para llorar su pérdida” se puede leer en la apócrifa publicación.

Ante la viralización de dicho post, el mismo Raphy Pina salió a desmentir el malintencionado contenido. “Gente mala leche ! Varias personas me han enviado esta foto a la Izq preocupados, saben que pongo todo en las redes, y quien me sigue sabe que la #pinarazzi es Gris ( a la derecha ) , aunque mi barco anterior era como la de la foto pero no es mi embarcación, ni fue” inició con su explicación el hombre de la industria de la música.

Fuente: Instagram Raphy Pina

“Vivan sin hacer daño a los demás que siempre sale perjudicado personas inocentes. NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA #Charlatanes !” finalizó la pareja de Natti Natasha. Hasta el momento la intérprete de “Ram pam pam” no se ha pronunciado al respecto.