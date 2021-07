El categórico mensaje de Alejandro Sanz tras haber sido increpado en redes

Alejandro Sanz se sumó a la gran cantidad de famosos que demostraron toda su rabia y bronca en las redes sociales ante la conmocionante noticia de la muerte de Samuel Luiz Muñiz. El joven de 24 años perdió su vida tras una brutal golpiza a manos de un grupo de agresores en la entrada de una disco en la ciudad de La Coruña.

“Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodido que estamos #justiciaparasamuel” fue el mensaje que escribió Alejandro para manifestar sus sentimientos ante el crimen que fue catalogado como un acto violencia homofóbica.

Ante el tuit del intérprete de “Corazón partío” muchos de sus seguidores en Twitter no entendieron su opinión e increparon al oriundo de Madrid por sus dichos.

Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodido que estamos #justiciaparasamuel — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 3, 2021

“En serio Alejandro Sanz?? A quien les preocupaba su orientación sexual eran a los asesinos de Samuel Lo que nos preocupa es que asesinen por la orientación sexual”, “No es instinto criminal. Es homofobia. Y sí, importa que lo hayan matado al grito de ¡maricón! Borra el tuit, anda, que te has lucido” y “Madre mía, el que no entiende es porque no quiere entender. Yo aquí entiendo que su orientación sexual no tiene que preocupar, tiene que preocupar el motivo por el que lo han asesinado. Decir que lo han matado por ser homosexual es como decir que la violaron por llevar minifalda” fueron algunos de los mensajes que reflejaron el enojo de los internautas contra el artista español.

Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema. #justiciaparasamuel — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 3, 2021

Ante ello Sanz compartió un nuevo tuit para aclarar su punto de vista: “Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema. #justiciaparasamuel”.