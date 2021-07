Con el pelo mojado y de blanco: Megan Fox encendió las redes

Megan Fox brindó una extensa entrevista al sitio InStyle donde habló de lo difícil que fue su primera etapa en la industria Hollywoodense. "Tuve que blindarme mucho dentro de mí y tuve que ser tan dura para tener que procesar este precio realmente increíblemente alto por lo que pensé que estaba haciendo lo correcto" indicó la actriz estadounidense de 35 años.

Luego Megan se refirió a las críticas que recibe de parte de la gente cuando sus hijos se quedan con su padre, su ex marido Brian Austin Green, y ella sale sola con su actual pareja: "No, porque no esperas que un papá esté con los niños todo el tiempo, pero se supone que no debo ser visto y estar en casa con mis hijos. Ellos tienen otro padre. Tengo que irme y a veces no No quiero que los fotografíen y no vienen conmigo. Todo este año me ha sorprendido mucho lo arcaicas que son algunas de las mentalidades de algunas personas".

En las últimas horas, Megan Fox compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a una gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En las mencionadas pics se puede ver a la oriunda de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos. La bella norteamericana lució un mini vestido de color blanco, un delicado make up y su largo cabello mojado; y suelto.

“InStyle 2021?” fue el sencillo y promocional texto que eligió Fox para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Megan Fox

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Machine Gun Kelly recibió rápidamente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de las 1.3 millones de corazones. Sin dudas la protagonista de “Tortugas Ninjas” es una de las celebridades preferidas de las plataformas virtuales.