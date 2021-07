El momento más duro en la vida de Pepe Aguilar por uno de sus hijos

Los problemas con los hijos, no hay dudas que suceden hasta en las mejores familias. Así es el caso de la Dinastía Aguilar que no solo se caracteriza por el éxito y el talento de todos sus integrantes sino por todos los problemas que siempre han sabido sobrellevar juntos.

Se trata nada más y nada menos que del momento más duro en la vida de Pepe Aguilar por uno de sus hijos, Emiliano Aguilar. Probablemente muchos recuerden que Emiliano fue la prueba de que un padre puede padecer de las peores cosas que le pueden pasar a un hijo.

Cabe destacar que el joven hermano de Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar claramente no siguió ni los pasos de sus exitosos hermanos, del padre o del resto de su familia, incluyendo a sus ya fallecidos abuelos, Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre.

Por el contrario, al parecer no hace más de 3 años se encontraba yendo por el mal camino y por ello es que fue acusado y llevado a prisión luego.

En 2017 había trascendido que el hijo de Pepe, precisamente Emiliano, había sido sentenciado por un fuerte delito, tráfico de personas. Debido a dicha acusación, no tuvo más remedio que cumplir con la sentencia y estar durante varios meses en prisión tras el pago de una fianza.

Pero lamentablemente eso no fue todo. Por ello hoy se recuerda el momento más duro en la vida de Pepe Aguilar y fue debido al momento en que Emiliano quedó en libertad pero tuvo que ingresar rápidamente en una Clínica de rehabilitación por el consumo de drogas.

Cabe recordar que en ese lugar permaneció al menos 6 meses. Para Pepe, sin dudas fueron los meses más dolorosos de su vida. Por fortuna para Emiliano, una vez que salió recibió la ayuda de su padre, quien lo contrató como parte del staff para acompañar a la Dinastía Aguilar en todos su shows y eventos.

Tras darse a conocer públicamente todo el sufrimiento que padeció Pepe Aguilar durante todo ese proceso, en una entrevista para el programa matutino “Ventaneando” Emiliano hizo unas declaraciones.

Allí se demostró contento por estar fuera de la cárcel pero sobre todo agradecido por la ayuda incondicional que había recibido tanto de su padre que ha estado al pendiente del proceso judicial como el resto de su familia.

“Sí, ya estoy mucho más contento y agradecido con mi papá” dijo Emiliano y a lo que agregó: “Lo que me pasó es algo que no me gustaría comentar ahorita” sin embargo, los reporteros al notar que ya no tenía los tatuajes en su cara, él respondió:

“Algo así, no tengo ningún comentario acerca de eso, pero sí (me quité los tatuajes)” y finalizó muy empático: “No, ahorita nada más estoy ayudando a mi papá, estoy muy agradecido con él. La verdad me ha ayudado mucho”.

