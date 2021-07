Se pudrió todo: Ángela Aguilar arremetió contra Karol G por su actuación en los Premios Juventud

Ángela Aguilar se sumó a la cantante Noelia y arremetió contra Karol G por su actuación en los Premios Juventud. La cantante colombiana de 30 años subió al escenario de la mencionada entrega de premios e interpretó su canción “200 copas” acompañada de mariachis. La “Bichota” generó con su performance algunas críticas de parte de algunos de sus colegas que le recayeron por las malas palabras utilizadas.

La primera en caerle a Karol G fue la artista Noelia, quién a pesar de encontrarse bastante alejada de los escenarios, arremetió contra la ex pareja de Anuel AA. “Nada mas hermoso que ver un Chica Joven como Karol triunfar... Been there, done that!...Es lo Maximo !!! Pero nada mas triste que gane por la derecha, y por la Izquierda salpique de lodo algo que es Sagrado. Te Aplaudo de Pie tu exito pero repruebo la falta de respeto a la Musica vernacula de ????, mi Familia Politica TODOS son pilares de la Musica Ranchera y de Mariachi, y estan Indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aun mas” comenzó con su extenso descargo la puertorriqueña.

“Por que eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese genero dia con dia. eso no es agradable. NADIE UTILIZA FRASE SOEZ COMO H.D.P EN TELEVISION NACIONAL Y MENOS CANTANDO CON MARIACHI... QUE BARBARIDAD ! TU PUEDES HACER ALGO MEJOR, HAZLO SIN LODO !. RESPETO ANTE TODO!!” finalizó Noelia su duro comentario hacia Karol G.

En las últimas horas, Ángela Aguilar no dudo en brindar su opinión a los micrófonos del programa “Suelta la sopa” sobre este mismo tema. Al ser consultada por la prensa en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la joven exponente de música regional mexicana dijo lo siguiente: “Yo creo que la música es universal y todos lo pueden cantar. Pero yo nunca he escuchado a alguien decir malas palabras durante el mariachi”.

Por otra parte, la hija de Pepe Aguilar minimizó las críticas que recibió por su vestimenta durante la gala de premiación de los Premios Juventud 2021. “Yo me siento contenta con lo que yo escojo, así que a mí me encantó” indicó la artista mexicana-estadounidense de 17 años.