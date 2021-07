Demi Lovato: qué significa declararse de género no binario

Después de luchar con sus adicciones a las drogas, el alcohol y sus trastornos alimenticios, Demi Lovato se tomó un tiempo para reflexionar sobre su vida y encontrar la paz interna. A raíz de un autoanálisis, la exchica Disney reveló en sus redes sociales que se declaraba género no binario, ¿pero de qué se trata este término?

El género binario es la clasificación de sexo, sexualidad y género, lo que se conoce como hombre y mujer. El binarismo se impone cuando un bebé nace y dependiendo de su órgano reproductor sexual se lo cataloga como femenino o masculino. Esto les otorgó sus roles en la sociedad y los limita en cuanto a su ropa, peinado, educación, ocupación y más.

Pero la sociedad avanzó y los paradigmas se rompieron. Las personas ya no aceptan que se les diga qué tienen que ser o cómo tienen que ser, y así nació el género no binario, que se aplica a todas las personas que no se autoperciben ni como hombre ni mujer, ni aceptan esteoretipos.

Fuente: ddlovato.

¿Qué es el género no binario?

Las personas que se autodefinen como no binarias se identifican con los dos géneros (bigénero: hombre y mujer), con más géneros (pangénero) o pueden simplemente no sentirse representados por ningún género (agenero). Suelen catalogarse en las identidades transgéneros, aunque muchos no se consideran transexuales porque es un género que sigue patrones de los binarios.

En cuanto a las personas agenero, lo que sienten es la ausencia total o parcial de género, ya que hay momentos que se identifican con el género masculino, otros con el género femenino o con otros. Es importante que no se los confunda con asexuales, dado que la identidad de género no está vinculado a la orientación sexual.

Demi Lovato se declaró género no binario

El 19 de mayo pasado, Demi Lovato publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que se autopercibía como género no binario y no pidió que no la mencionan más como "ella" o "él", sino que la utilicen "elle", un término común en español para referirse a las personas no binarias (en inglés es "they").

"Mi vida no ha sido un viaje solo para mí, también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Y hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de contarles que me identifico como no binario", contó.

Y agregó: "He llegado aquí después de un proceso de curación y mucha reflexión. Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no trato de presentarme como experta o portavoz. Compartir esto con ustedes me hace abrirme a otro nivel de vulnerabilidad. Estoy haciendo esto por todos los que están ahí que no habéis sido capaces de compartir quienes son realmente con sus seres queridos". Fuente: ddlovato.

