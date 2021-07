No aguantó las lágrimas: Adamari López se quebró frente a la cámara

Adamari López compartió, este pasado miércoles, un tierno video en su cuenta oficial de Facebook que conmovió a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En ella se puede ver a la chaparrita en la habitación de su hija, en compañía de Alaïa donde relata cómo fue que le entregaron el cinturón amarillo de karate y un diploma.

“Hola mi gente linda aquí estoy con Alaïa, y sin duda alguna los logros de nuestros hijos se vuelven en nuestros logros también” inició la ex pareja de Toni Costa su mencionada grabación.

“Nosotros le vamos a mostrar un videíto de Alaïa y parte de sus logros que a mí me llenan de muchísima emoción y de muchísima alegría, pues por que la veo enfocada en las cosas que a ella le gusta hacer. ayer estuvo en su clase de karate, ella es cinturón blanco, y le dieron estas cintitas que va acumulando. Ella esta las va acumulando según vaya pasando las clases y según las destrezas que ella vaya adquiriendo. Fuimos a la clase de taekowndo de Alaïa hizo su clase y de repente la llamaron al frente, yo me pongo a grabar y lo veo y me dan ganas de llorar, por que tu me haces llorar. La veo y me da mucha emoción, tenían un cinturón amarillo para cambiarle. No nos esperábamos que esto pasara” manifestó emocionada Adamari.

“Les comparto la felicidad que tengo! mi Alaïta acaba de alcanzar su cinturón amarillo en karate y ambas nos sentimos felices y orgullosas de este logro. Mi chiquita es capaz de todo lo que se proponga. La amo tantoooo” fue el simple y emotivo texto que eligió López de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Adamari López

Este posteo que tiene como principal protagonista a la bella Adamari López y a su hija se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 57 mil corazones. Además, la ex protagonista de “Amigas y rivales” recibió una catarata de mensajes donde sus más fieles fans le demostraron todo su cariño.