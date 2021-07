La verdad detrás de las canas de la hija del  José Luis "El Puma" Rodríguez

Liliana Rodríguez, hija de José Luis "El Puma" Rodríguez, sorprendió hace unos días a sus miles de seguidores en las redes sociales al comprobar en un video su nueva apariencia física. La actriz y cantante venezolana se realizó unos retoques estéticos en el rostro y bajó mas de 40 libras, algo así de 18,1 kilogramos.

Tras publicar dicho video, muchos de sus fieles followers se preguntaron por las canas que luce la latina en su larga cabellera negra. Ante ello Liliana Rodríguez compartió un nuevo video explicando la verdad detrás de sus pelos blancos.

“SE TENÍA QUE DECIR Y LO DIJE….Con todo cariño respeto y amor para todos ustedes nuestra gran familia de coquitos…. JAJAJAJAJJJJAJAJAJAIAI como siempre sin filtros…. LO PROMETIDO ES DEUDA…. PARA LOS QUE NO PUDIERON CONECTARSE Esta una probadita del INSTA LIVE que diera TANTO de que hablar. AQUI NADIE SE CANSA NADIE SE RINDE NADIE SE DA POR VENCIDO!!!!! ADELANTE” fue parte del extenso mensaje que eligió la primogénita de José Luis "El Puma" Rodríguez.

“Del post que puse del botox señores, no sabía que tanta gente estaba tan preocupada por mis canas. Tengo toda la vida con el pelo oscuro y quiero hacer un drástico cambio en el cabello. Para eso las canas, no me lo puedo pintar” señaló Liliana en la grabación. La sudamericana se está dejando las canas para poder teñirse su cabello y que le tome el nuevo color.

Fuente: Instagram Liliana Rodríguez

Este posteo de Rodríguez se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 165 mil y más de 1500 comentarios. La mayoría de los mensajes hacia la venezolana fueron de cariño y apoyo ante su reciente cambio estético.