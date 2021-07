El increíble cambio que vivió Selena Gomez y le ayudó a conquistó a Justin Bieber

Selena Gomez con el paso de los años se ha convertido en una de las artistas latinas más importantes del mundo y esto se debe a que es dueña de un gran talento. Por su parte recientemente es tendencia en varios sitios de noticias del espectáculos al viralizarse un video de ella cuando era niña, ya que en el mismo aparece con una apariencia muy distinta a la que tiene hoy en dia.

A lo largo de su carrera la ex de Justin Bieber ha conseguido un gran éxito tanto en la música como así también en la actuación donde ha participado de grandes películas de Disney. Actualmente y pese al lanzamiento de su último disco en español llamado "Revelación", ella afirmó que "no se siente segura de seguir con su carrera". Además Selena agregó que en varias oportunidades ha revelado que considera retirarse de la música.

Por su parte la talentosa cantante manifestó que muchas veces se ha preguntado: "¿Para qué hago esto? teniendo en cuenta que es difícil seguir haciendo música cuando las personas no te toman necesariamente en serio". Esto se suma a las diversas críticas que recibe la industria de la música actual, sobre todo de las cantantes femeninas.

Además otras de las citas que brindó la brillante artista a la revista Vogue es que “muchas veces me siento cansada de no colmar con las expectativas que tienen conmigo. La mejor canción que lancé para mí es 'Lose You To Love Me' y para varias personas igual no fue suficiente".

Cambiando de tema y como mencionamos al comienzo de la nota, el video por el cual es tendencia Selena Gomez en los medios de noticias del mundo del espectáculo es uno en el que ella se la ve con una imagen muy diferente a la actual. Claramente los cambios que tuvo a medida que fue creciendo la convirtieron una de las cantantes latinas más bellas de la actualidad.