El añejo chiste de Queen que todavía hace reír a Brian May

Brian May ha demostrado en más de una ocasión el gran sentido del humor que posee. Un ejemplo es el humor sarcástico que utilizó para compartir el mal momento tras las inundaciones en Londres de hace unos días que afectaron a su hogar.

Otra clara muestra, de su capacidad de reírse de si mismo o de un agravió fue hace poco. Durante una entrevista el ex compañero de Freddie Mercury fue consultado por el exitoso álbum “Greatest Hits” de Queen, el cual se ha convertido en el más vendido en Reino Unido, pasó 900 semanas en las listas y se supone que lo tiene uno de cada cuatro hogares en Inglaterra.

Ante la pregunta del locutor británico Simon Mayo, May respondió: "Me encanta esa cita de que todo CD que permanece en un coche durante más de un año se convierte en el Greatest Hits de Queen. Debería saber de dónde viene eso, pero me hace gracia. Es genial. Quiero decir, es el máximo cumplido para un artista, en verdad, creo, estar sembrado en la vida de la gente hasta ese punto".

El integrante de "Queen" hizo referencia a una frase de la novela Good Omens, escrita por los autores de fantasía Neil Gaiman y Terry Pratchett, que se mofaban del hecho que el mencionado álbum de la banda liderada por Freddie Mercury había vendido tantas copias a lo largo de los años.

Fuente: Instagram Brian May

La mención original es la siguiente: “Nada en él parecía particularmente demoníaco, al menos para los estándares clásicos. Sin cuernos, sin alas. Es cierto que estaba escuchando una cinta de Best of Queen, pero no se deben sacar conclusiones de esto, porque todas las cintas que se dejan en un coche durante más de quince días se metamorfosean en álbumes de Best of Queen”.